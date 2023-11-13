https://ria.ru/20231113/mvd-1909070137.html

Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов

Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов - РИА Новости, 13.11.2023

Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов

Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который подозревается в... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:13

2023-11-13T10:13

2023-11-13T10:13

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток", - сообщает пресс-служба. По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на сумму более 8 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД, это вскрылось в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга, изобличенный в оказании покровительства "черным" лесорубам. И утром 13 ноября глава УМВД был "задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий". Уголовные дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20231112/yakutiya-1908958640.html

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происшествия, выборг, выборгский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество