Рейтинг@Mail.ru
Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:13 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/mvd-1909070137.html
Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов
Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов - РИА Новости, 13.11.2023
Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов
Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который подозревается в... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T10:13
2023-11-13T10:13
происшествия
выборг
выборгский район
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:297:3114:2048_1920x0_80_0_0_2b7e431f77eb6a1472ed43389ee78ad2.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти. "Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток", - сообщает пресс-служба. По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на сумму более 8 миллионов рублей. Как уточнили в пресс-службе ГУМВД, это вскрылось в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга, изобличенный в оказании покровительства "черным" лесорубам. И утром 13 ноября глава УМВД был "задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий". Уголовные дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20231112/yakutiya-1908958640.html
https://ria.ru/20231112/bezbiletnik-1908973590.html
выборг
выборгский район
ленинградская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898734283_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b1f9ba150b3dfe40b3eac61f3304ebb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, выборг, выборгский район, ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Происшествия, Выборг, Выборгский район, Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
Начальника полиции Выборга задержали за взятки от "черных" лесорубов

МВД: начальника полиции Выборга задержали за взятки в восемь миллионов рублей

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Сотрудники управления собственной безопасности полиции задержали начальника управления МВД по Выборгскому району Ленинградской области, который подозревается в получении взяток на 8 миллионов рублей от "черных" лесорубов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
«
"Сотрудники собственной безопасности задержали руководителя ОВД Выборга. Правоохранитель подозревается в получении взяток", - сообщает пресс-служба.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Якутии задержали начальника отделения полиции, избившего коллегу
12 ноября, 13:25
По оперативным данным, за оказание общего покровительства незаконной вырубке леса он получил взятки на сумму более 8 миллионов рублей.
Как уточнили в пресс-службе ГУМВД, это вскрылось в рамках расследования уголовного дела, по которому ранее был задержан начальник экономической полиции Выборга, изобличенный в оказании покровительства "черным" лесорубам. И утром 13 ноября глава УМВД был "задержан полицейскими по месту жительства и доставлен в следственные органы для проведения процессуальных действий".
Уголовные дело возбуждено по статье 290 УК РФ (получение взятки). В случае подтверждения вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел и понесет наказание в установленном законом порядке, отмечается в релизе.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Москве прохожие задержали безбилетника за насилие над сотрудником метро
12 ноября, 15:17
 
ПроисшествияВыборгВыборгский районЛенинградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала