https://ria.ru/20231113/musorka-1909075928.html

Сенатор призвал ввести единые стандарты мусорных контейнерных площадок

Сенатор призвал ввести единые стандарты мусорных контейнерных площадок - РИА Новости, 13.11.2023

Сенатор призвал ввести единые стандарты мусорных контейнерных площадок

Результаты мусорной реформы в России не были достигнуты в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:36

2023-11-13T10:36

2023-11-13T10:36

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Результаты мусорной реформы в России не были достигнуты в полном объеме, заявил в интервью РИА Новости глава комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике Александр Двойных. "Объясню позицию нашего комитета в целом. Цели мусорной реформы не достигнуты. Даже в таком вопросе, чтобы уйти от понятия "мусор" к формулировке "отходы", от слова "полигон" к формулировке "площадка по переработке отходов". Термины прошлого остались, а это значит, что и полного эффекта реформы не достигнуто", - сказал Двойных. Он объяснил, что одной из главных причин, что позволяет говорить о незавершенности мусорной реформы, остаётся скопление мусора на контейнерных площадок. Предпосылкой для этого, по словам сенатора, является дефицит этих площадок: их количество на данный момент составляет 900 тысяч, а необходимо 1,5 миллиона. "Если контейнерная площадка находится не в шаговой доступности или не по трафику движения жителей, то это уже приводит к тому, что люди выбрасывают мусор в неположенном месте. Соответственно, происходит перекос – неудобно стоящая площадка не заполнена, а та, которая находится на автомобильном или пешеходном транзите, постоянно переполнена. Здесь, я думаю, речь будет идти о формировании плана ликвидации дефицита контейнерных площадок. В каждом регионе и в целом по стране. За этой проблемой и её решением мы будем следить. Отмечу, что сегодня формирование такой сети именно контейнерных площадок, а не баков – это полномочия муниципалитетов и регионов", - подчеркнул Двойных. Кроме того, сенатор отметил, что начинать надо с малого - с формы контейнерной площадки. У нее обязательно должно быть нормальное основание, стенки и крыша, чтобы коммунальные отходы не намокали и не утяжелялись, добавил политик. "Первая задача – сделать бетонные площадки, к которым может нормально подъехать мусоровоз, где должны располагаться баки. Необходимо проанализировать, какие технологии при строительстве контейнерных площадок используют муниципалитеты. Для ускорения процесса возведения площадок многие используют профлист. Такие площадки быстро выходят из строя, поскольку к ним подъезжает тяжелая техника, мусоровозы. Иногда это происходит уже через полгода, и на нее снова приходится тратить бюджетные деньги. Мы возьмём лучший опыт регионов, посмотрим, какие конструкции более долговечные, и будем регионам рекомендовать делать контейнерную сеть именно в таком формате", - заключил Двойных.

https://ria.ru/20230925/neyroset-1898401077.html

https://ria.ru/20231018/nauka-1903328851.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, жкх, совет федерации рф, общество