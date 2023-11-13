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ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2023
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15:36 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/msb-1909164194.html
ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей
ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2023
ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей
Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (МСБ) ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:36
2023-11-13T15:36
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (МСБ) ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. Кредитный портфель показал аналогичный рост и достиг почти 2,5 триллиона рублей. Кроме того, в этом году ВТБ фиксирует кратный рост спроса на линейку бизнес-сервисов. Такие данные озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников на очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА) банка. "Нам было важно поделиться результатами работы с членами КСА, рассказать им о том, как развивается банк. Как акционеры они не меньше нас заинтересованы в успехе. Уверен, что сохранению лидерства в части продуктового и сервисного обслуживания, а также достижению еще больших финансовых показателей способствует открытый и честный диалог. Мы благодарны членам КСА за совместный поиск новых точек роста, обмен мнениями и актуальной информацией о трендах на финансовом рынке и потребностях бизнеса. &lt;…&gt;", − цитирует пресс-служба Бортникова. Председатель КСА Сергей Гаврилов отметил, что встреча с руководством СМБ произвела сильное позитивное впечатление на членов Совета. "Наше видение по большинству вопросов развития бизнеса совпадает. Видно, что в банке проделана огромная работа и есть конкретные результаты. Особенно хотим отметить готовность руководства к диалогу и сотрудничеству с акционерами", − приводятся в сообщении слова Гаврилова.
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малый бизнес, втб, общество, экономика
Малый бизнес, ВТБ, Общество, Экономика

ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей

© Fotolia / foxx0002Финансовый расчет. Архивное фото.
Финансовый расчет. Архивное фото. - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© Fotolia / foxx0002
Финансовый расчет. Архивное фото.
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (МСБ) ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Кредитный портфель показал аналогичный рост и достиг почти 2,5 триллиона рублей. Кроме того, в этом году ВТБ фиксирует кратный рост спроса на линейку бизнес-сервисов.
Такие данные озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников на очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА) банка.
"Нам было важно поделиться результатами работы с членами КСА, рассказать им о том, как развивается банк. Как акционеры они не меньше нас заинтересованы в успехе. Уверен, что сохранению лидерства в части продуктового и сервисного обслуживания, а также достижению еще больших финансовых показателей способствует открытый и честный диалог. Мы благодарны членам КСА за совместный поиск новых точек роста, обмен мнениями и актуальной информацией о трендах на финансовом рынке и потребностях бизнеса. <…>", − цитирует пресс-служба Бортникова.
Председатель КСА Сергей Гаврилов отметил, что встреча с руководством СМБ произвела сильное позитивное впечатление на членов Совета. "Наше видение по большинству вопросов развития бизнеса совпадает. Видно, что в банке проделана огромная работа и есть конкретные результаты. Особенно хотим отметить готовность руководства к диалогу и сотрудничеству с акционерами", − приводятся в сообщении слова Гаврилова.
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