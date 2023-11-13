https://ria.ru/20231113/msb-1909164194.html
ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей
ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей - РИА Новости, 13.11.2023
ВТБ: портфель средств клиентов МСБ достиг почти трех триллионов рублей
Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (МСБ) ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T15:36
2023-11-13T15:36
2023-11-13T15:36
малый бизнес
втб
общество
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75502/96/755029675_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_4b9653679db9470af306f88bb2f6649e.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (МСБ) ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка. Кредитный портфель показал аналогичный рост и достиг почти 2,5 триллиона рублей. Кроме того, в этом году ВТБ фиксирует кратный рост спроса на линейку бизнес-сервисов. Такие данные озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников на очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА) банка. "Нам было важно поделиться результатами работы с членами КСА, рассказать им о том, как развивается банк. Как акционеры они не меньше нас заинтересованы в успехе. Уверен, что сохранению лидерства в части продуктового и сервисного обслуживания, а также достижению еще больших финансовых показателей способствует открытый и честный диалог. Мы благодарны членам КСА за совместный поиск новых точек роста, обмен мнениями и актуальной информацией о трендах на финансовом рынке и потребностях бизнеса. <…>", − цитирует пресс-служба Бортникова. Председатель КСА Сергей Гаврилов отметил, что встреча с руководством СМБ произвела сильное позитивное впечатление на членов Совета. "Наше видение по большинству вопросов развития бизнеса совпадает. Видно, что в банке проделана огромная работа и есть конкретные результаты. Особенно хотим отметить готовность руководства к диалогу и сотрудничеству с акционерами", − приводятся в сообщении слова Гаврилова.
https://ria.ru/20231110/vtb-1908692434.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/75502/96/755029675_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_5cead3d9b7a290b6409df398066c51ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
малый бизнес, втб, общество, экономика
Малый бизнес, ВТБ, Общество, Экономика
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Портфель привлеченных средств клиентов среднего и малого бизнеса (МСБ) ВТБ по итогам девяти месяцев 2023 года увеличился более чем на четверть и превысил 2,9 триллиона рублей, сообщает пресс-служба банка.
Кредитный портфель показал аналогичный рост и достиг почти 2,5 триллиона рублей. Кроме того, в этом году ВТБ фиксирует кратный рост спроса на линейку бизнес-сервисов.
Такие данные озвучил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников
на очередном заседании Консультационного совета акционеров (КСА) банка.
"Нам было важно поделиться результатами работы с членами КСА, рассказать им о том, как развивается банк. Как акционеры они не меньше нас заинтересованы в успехе. Уверен, что сохранению лидерства в части продуктового и сервисного обслуживания, а также достижению еще больших финансовых показателей способствует открытый и честный диалог. Мы благодарны членам КСА за совместный поиск новых точек роста, обмен мнениями и актуальной информацией о трендах на финансовом рынке и потребностях бизнеса. <…>", − цитирует пресс-служба Бортникова.
Председатель КСА Сергей Гаврилов
отметил, что встреча с руководством СМБ произвела сильное позитивное впечатление на членов Совета. "Наше видение по большинству вопросов развития бизнеса совпадает. Видно, что в банке проделана огромная работа и есть конкретные результаты. Особенно хотим отметить готовность руководства к диалогу и сотрудничеству с акционерами", − приводятся в сообщении слова Гаврилова.
ВТБ запустит собственное бухгалтерское решение для клиентов МСБ