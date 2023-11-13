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МИД России выразил признательность всем сторонам за эвакуацию россиян - РИА Новости, 13.11.2023
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16:18 13.11.2023 (обновлено: 16:29 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/mid-1909177806.html
МИД России выразил признательность всем сторонам за эвакуацию россиян
МИД России выразил признательность всем сторонам за эвакуацию россиян - РИА Новости, 13.11.2023
МИД России выразил признательность всем сторонам за эвакуацию россиян
Москва признательна властям Египта, Израиля, Катара и Палестины за содействие в эвакуации граждан РФ и стран СНГ из Газы, заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:18
2023-11-13T16:29
в мире
россия
израиль
египет
снг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва признательна властям Египта, Израиля, Катара и Палестины за содействие в эвакуации граждан РФ и стран СНГ из Газы, заявило министерство иностранных дел России."Российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие", - говорится в сообщении.В понедельник, 13 ноября, самолет МЧС России вылетел из Каира в Москву с 70 соотечественниками из Газы, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20231113/gaza-1909176801.html
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в мире, россия, израиль, египет, снг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Россия, Израиль, Египет, СНГ, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МИД России выразил признательность всем сторонам за эвакуацию россиян

МИД РФ выразил признательность всем сторонам за содействие в эвакуации россиян

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Москва признательна властям Египта, Израиля, Катара и Палестины за содействие в эвакуации граждан РФ и стран СНГ из Газы, заявило министерство иностранных дел России.
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"Российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за оказываемое эффективное содействие", - говорится в сообщении.
Разрушения в лагере беженцев Хан-Юнис в Газе - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
Эвакуация россиян из Газы продолжится, заявил МИД
Вчера, 16:16
В понедельник, 13 ноября, самолет МЧС России вылетел из Каира в Москву с 70 соотечественниками из Газы, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
 
В миреРоссияИзраильЕгипетСНГОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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