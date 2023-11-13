https://ria.ru/20231113/markirovka-1909098830.html

В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов

В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов - РИА Новости, 13.11.2023

В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов

Обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных готовятся начать в России с 1 сентября... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T12:06

2023-11-13T12:06

2023-11-13T12:06

россия

экономика

дмитрий григоренко

дмитрий патрушев

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных готовятся начать в России с 1 сентября следующего года, следует из протокола совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (есть в распоряжении РИА Новости). "Отметить отсутствие возражений Минсельхоза России к проведению экспериментов с последующим введением маркировки с 1 сентября 2024 года по товарным группам "Ветеринарные препараты", "Корма для животных" (в потребительской упаковке), "Консервы" и "Растительные масла", - говорится в документе. В совещании приняли участие глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также другие представители аппарата. Кроме того, Минпромторгу и Минсельхозу поручено проработать вопрос о корректировке сроков введения обязательной маркировки молочной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами. А также представить в правительство предложения о проведении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов товаров, относящихся к детскому питанию. "Минпромторгу России ..., Минсельхозу России ... представить в правительство Российской Федерации предложения о проведении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов (групп) товаров, относящихся к детскому питанию, с проектом акта правительства Российской Федерации (при необходимости). Срок - 1 декабря 2023 года", - также добавляется в протоколе. В конце сентября Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года, также был опубликован проект, в рамках которого министерство предложило с 1 апреля 2024 по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. В свою очередь эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.

https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html

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россия, экономика, дмитрий григоренко, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)