Рейтинг@Mail.ru
В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/markirovka-1909098830.html
В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов
В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов - РИА Новости, 13.11.2023
В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов
Обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных готовятся начать в России с 1 сентября... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T12:06
2023-11-13T12:06
россия
экономика
дмитрий григоренко
дмитрий патрушев
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587468410_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_8847421210fac7ec7e5817e037d87906.jpg
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных готовятся начать в России с 1 сентября следующего года, следует из протокола совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (есть в распоряжении РИА Новости). "Отметить отсутствие возражений Минсельхоза России к проведению экспериментов с последующим введением маркировки с 1 сентября 2024 года по товарным группам "Ветеринарные препараты", "Корма для животных" (в потребительской упаковке), "Консервы" и "Растительные масла", - говорится в документе. В совещании приняли участие глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также другие представители аппарата. Кроме того, Минпромторгу и Минсельхозу поручено проработать вопрос о корректировке сроков введения обязательной маркировки молочной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами. А также представить в правительство предложения о проведении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов товаров, относящихся к детскому питанию. "Минпромторгу России ..., Минсельхозу России ... представить в правительство Российской Федерации предложения о проведении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов (групп) товаров, относящихся к детскому питанию, с проектом акта правительства Российской Федерации (при необходимости). Срок - 1 декабря 2023 года", - также добавляется в протоколе. В конце сентября Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года, также был опубликован проект, в рамках которого министерство предложило с 1 апреля 2024 по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. В свою очередь эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.
https://ria.ru/20231111/pivo-1908793490.html
https://ria.ru/20230112/konservy-1844337618.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/03/1587468410_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4729e210c8711737950740be4a042c5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика, дмитрий григоренко, дмитрий патрушев, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Россия, Экономика, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Патрушев, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России готовятся ввести обязательную маркировку консервов

В РФ готовятся ввести обязательную маркировку консервов с 1 сентября 2024 года

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПокупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Покупатель выбирает консервы в одном из супермаркетов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Обязательную маркировку консервов наряду с ветеринарными препаратами, растительными маслами и кормами для животных готовятся начать в России с 1 сентября следующего года, следует из протокола совещания у вице-премьера - руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко (есть в распоряжении РИА Новости).
"Отметить отсутствие возражений Минсельхоза России к проведению экспериментов с последующим введением маркировки с 1 сентября 2024 года по товарным группам "Ветеринарные препараты", "Корма для животных" (в потребительской упаковке), "Консервы" и "Растительные масла", - говорится в документе.
Продавец в магазине алкогольных напитков в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 11.11.2023
Минпромторг предложил расширить маркировку пива
11 ноября, 00:29
В совещании приняли участие глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, его заместитель Марина Афонина, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также другие представители аппарата.
Кроме того, Минпромторгу и Минсельхозу поручено проработать вопрос о корректировке сроков введения обязательной маркировки молочной продукции, произведенной крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами. А также представить в правительство предложения о проведении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов товаров, относящихся к детскому питанию.
"Минпромторгу России ..., Минсельхозу России ... представить в правительство Российской Федерации предложения о проведении эксперимента по введению обязательной маркировки отдельных видов (групп) товаров, относящихся к детскому питанию, с проектом акта правительства Российской Федерации (при необходимости). Срок - 1 декабря 2023 года", - также добавляется в протоколе.
В конце сентября Минпромторг предложил провести эксперимент по маркировке кормов для домашних животных с 1 декабря 2023 года по 1 ноября 2024 года, также был опубликован проект, в рамках которого министерство предложило с 1 апреля 2024 по 28 февраля 2025 года провести эксперимент по маркировке ветеринарных препаратов. В свою очередь эксперимент по маркировке пищевых растительных масел планируется провести с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2024 года.
Отдел с рыбными консервами в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
Россельхознадзор выявил фальсифицированные рыбные консервы
12 января, 12:00
 
РоссияЭкономикаДмитрий ГригоренкоДмитрий ПатрушевМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала