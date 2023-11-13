https://ria.ru/20231113/korruptsiya-1909036360.html
СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции
СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции
ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене,... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T03:09
2023-11-13T03:09
2023-11-13T03:09
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны, утверждает издание New York Times. О коррупционном расследовании в отношении чернокожего градоначальника и его предполагаемых связях с турецкими эмиссарам было известно и раньше, но детали до сих пор не раскрывались. "Выиграв демократические праймериз… господин Адамс летом 2021 года связался с тогдашним главой департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниэлом А. Нигро и просил его разрешить турецкому правительству занять здание хотя бы на временной основе. Здание тогда еще не было открыто, поскольку у пожарных чиновников были претензии к безопасности, и они отказывались подписывать ввод в эксплуатацию", - сказано в статье. Вмешательство Адамса, по утверждению газеты, позволило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лично открыть 35-этажное здание, строительство которого обошлось в 300 миллионов долларов. Агенты ФБР ранее конфисковали у Адамса его мобильные телефоны и планшет, а также провели обыск у его фандрайзера и консультанта Брионны Саггс.
https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html
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нью-йорк (город), турция, манхэттен, реджеп тайип эрдоган, федеральное бюро расследований сша, в мире
Нью-Йорк (город), Турция, Манхэттен, Реджеп Тайип Эрдоган, Федеральное бюро расследований США, В мире
СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции
NYT: ФБР подозревает мэра Нью-Йорка в коррупции при открытии консульства Турции