https://ria.ru/20231113/korruptsiya-1909036360.html

СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции

СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции - РИА Новости, 13.11.2023

СМИ: мэра Нью-Йорка подозревают в коррупции при открытии консульства Турции

ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене,... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T03:09

2023-11-13T03:09

2023-11-13T03:09

нью-йорк (город)

турция

манхэттен

реджеп тайип эрдоган

федеральное бюро расследований сша

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. ФБР подозревает мэра Нью-Йорка Эрика Адамса в том, что он помог Турции ввести в эксплуатацию многоэтажное здание генерального консульства на Манхэттене, несмотря на претензии пожарной охраны, утверждает издание New York Times. О коррупционном расследовании в отношении чернокожего градоначальника и его предполагаемых связях с турецкими эмиссарам было известно и раньше, но детали до сих пор не раскрывались. "Выиграв демократические праймериз… господин Адамс летом 2021 года связался с тогдашним главой департамента пожарной охраны Нью-Йорка Дэниэлом А. Нигро и просил его разрешить турецкому правительству занять здание хотя бы на временной основе. Здание тогда еще не было открыто, поскольку у пожарных чиновников были претензии к безопасности, и они отказывались подписывать ввод в эксплуатацию", - сказано в статье. Вмешательство Адамса, по утверждению газеты, позволило президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану лично открыть 35-этажное здание, строительство которого обошлось в 300 миллионов долларов. Агенты ФБР ранее конфисковали у Адамса его мобильные телефоны и планшет, а также провели обыск у его фандрайзера и консультанта Брионны Саггс.

https://ria.ru/20230908/nyu-york-1894867347.html

https://ria.ru/20230925/senator-1898606756.html

нью-йорк (город)

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нью-йорк (город), турция, манхэттен, реджеп тайип эрдоган, федеральное бюро расследований сша, в мире