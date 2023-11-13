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Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2023

Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T23:41

2023-11-13T23:41

2023-11-13T23:41

в мире

украина

си цзиньпин

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сша

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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке", - заявил он на брифинге в Белом доме. Президент США Джо Байден в среду планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. "Мы рассчитываем на продуктивную встречу", - сказал Салливан.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907786075.html

украина

ближний восток

сша

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в мире, украина, си цзиньпин, джейк салливан, ближний восток, сша, джо байден