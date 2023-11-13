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Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2023
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23:41 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/konflikty-1909260038.html
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:41
2023-11-13T23:41
в мире
украина
си цзиньпин
джейк салливан
ближний восток
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке", - заявил он на брифинге в Белом доме. Президент США Джо Байден в среду планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. "Мы рассчитываем на продуктивную встречу", - сказал Салливан.
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в мире, украина, си цзиньпин, джейк салливан, ближний восток, сша, джо байден
В мире, Украина, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Ближний Восток, США, Джо Байден
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине

Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликты на Украине и Ближнем Востоке

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент Китая Си Цзиньпин и Президент США Джо Байден
Президент Китая Си Цзиньпин и Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент Китая Си Цзиньпин и Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке", - заявил он на брифинге в Белом доме.
Президент США Джо Байден в среду планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.
"Мы рассчитываем на продуктивную встречу", - сказал Салливан.
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В миреУкраинаСи ЦзиньпинДжейк СалливанБлижний ВостокСШАДжо Байден
 
 
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