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Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине - РИА Новости, 13.11.2023
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T23:41
2023-11-13T23:41
2023-11-13T23:41
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ВАШИНГТОН, 13 ноя – РИА Новости. США считают необходимым обсудить на американо-китайском саммите в Сан-Франциско конфликты на Украине и Ближнем Востоке, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Есть, безусловно, критические глобальные темы, которые обоим лидерам нужно обсудить, включая войну России против Украины и развивающийся кризис на Ближнем Востоке", - заявил он на брифинге в Белом доме. Президент США Джо Байден в среду планирует встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско. "Мы рассчитываем на продуктивную встречу", - сказал Салливан.
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В мире, Украина, Си Цзиньпин, Джейк Салливан, Ближний Восток, США, Джо Байден
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликт на Украине
Байден намерен обсудить с Си Цзиньпином конфликты на Украине и Ближнем Востоке