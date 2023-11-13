https://ria.ru/20231113/konflikt-1908986548.html

Палестино-израильский конфликт готов уничтожить правительство Британии

Палестино-израильский конфликт готов уничтожить правительство Британии - РИА Новости, 13.11.2023

Палестино-израильский конфликт готов уничтожить правительство Британии

Палестинско-израильский конфликт неожиданным образом оборачивается правительственным кризисом в Британии и может привести к громким отставкам, если не падением... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:00

2023-11-13T08:07

аналитика

в мире

великобритания

риши сунак

палестина

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1827028754_218:355:2713:1758_1920x0_80_0_0_311b8c3911f70893e4dc63c0bb521c43.jpg

Палестинско-израильский конфликт неожиданным образом оборачивается правительственным кризисом в Британии и может привести к громким отставкам, если не падением всего кабинета министров. Нешуточные страсти разгорелись там в связи с Днем перемирия — традиционной памятной датой, когда в стране отдают долг воинам, павшим в различных войнах и вооруженных конфликтах. Эта дата отмечается 11 ноября в честь годовщины заключения Компьенского перемирия 1918 года, завершившего Первую мировую войну.В этом году датой решили воспользоваться сторонники скорейшего окончания войны в секторе Газа. Они организовали массовый марш протеста против политики Израиля и западных государств, который собрал огромное количество людей. Лондонская полиция заявляет, что на демонстрацию вышли более 300 тысяч человек, хотя организаторы уверяют, что в акции приняли участие около 800 тысяч демонстрантов, что делает ее крупнейшей в британской истории.Главным требованием марша стало немедленное прекращение огня в Газе. Казалось бы, вполне логично добиваться перемирия именно в День перемирия. Но с этим были категорически не согласны представители правого крыла консерваторов, призывавшие не трогать святой день поминовения воинов. Министр внутренних дел Британии Суэлла Браверман потребовала от полиции запретить эту демонстрацию, назвав ее "маршем ненависти", чем, по мнению многих, превысила свои полномочия. Так на улицах Лондона сошлись два совершенно различных "перемирия".Самое поразительное, что ситуация вокруг Палестины электорально выгодна партии Риши Сунака. Консервативные избиратели в основном на стороне Израиля, а вот среди лейбористов по этому поводу есть серьезный раскол в подходах. В условиях, когда тори полностью проигрывают в рейтингах своим оппонентам, этот раскол дает им уникальный шанс. Как верно заметила колумнистка The Sunday Times Камилла Лонг, "эти марши должны были стать мечтой для тори, но тут вмешалась Браверман".На ее призыв запретить пропалестинский марш откликнулись ряд консервативных газет и радикалы, которых пресса традиционно называет ультраправыми (хотя выглядит странным, что "ультраправые" требовали защитить право почтить память воинов, погибших в борьбе с нацизмом). В итоге основные беспорядки организовали не сторонники Палестины, а именно противники этого марша, устроив драки с полицией. Результатом стали ранения девяти стражей порядка, около 130 человек арестованы. И это — не конечная цифра, так как полиция объявила в розыск некоторых участников демонстраций.В воскресенье же газеты вышли с призывом немедленно уволить Браверман. "Посмотри, что ты натворила!" — взывает к ней с первой полосы Sunday People. "Уволь ее немедленно!" — требует от Сунака газета Sunday Mirror. То есть вину за беспорядки попытались тут же навесить на главу МВД. Призывы уволить ее звучат из различных лагерей, и есть данные, что Сунак вот-вот объявит об этом.Но некоторые газеты как бы предупреждают премьера: "Уволь меня, если посмеешь!" Daily Mail, представляющая правое крыло консерваторов, вообще прямо пишет: "Если ты придешь за Суэллой, ты придешь за всеми нами!" "Она — надежда будущего нашей партии!" — цитирует высокопоставленного члена фракции тори газета The Daily Express.Ни у кого нет никаких сомнений в том, что Браверман открыто бросает вызов Сунаку в борьбе за лидерство в партии. В случае увольнения министра у нее и ее сторонников во фракции высвобождаются руки в этой борьбе. И это в конечном итоге может привести к падению очередного премьера, а значит, и всего правительства. Некоторые даже намекают на то, что Браверман как раз на это и рассчитывает — чтобы затем претендовать на кресло свергнутого Сунака.Таким замысловатым образом война в Газе обернулась многотысячными демонстрациями в Британии и потенциальным правительственным кризисом там. А День перемирия, совсем как в классическом советском анекдоте, вызвал "такую борьбу за мир, которая камня на камне не оставит".

https://ria.ru/20231025/ogon-1905222944.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

https://ria.ru/20231023/bezhentsy-1904619520.html

https://ria.ru/20231111/erdogan-1908856328.html

великобритания

палестина

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Корнилов https://cdnn21.img.ria.ru/images/150952/34/1509523493_245:0:1576:1331_100x100_80_0_0_160e34718e1b8077f7b50055b16d4238.jpg

аналитика, в мире, великобритания, риши сунак, палестина, израиль