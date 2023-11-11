https://ria.ru/20231111/britaniya-1908799206.html
Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ
Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023
Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ
Глава британского МВД Суэлла Браверман может быть уволена в ближайшие дни в связи с критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2023
2023-11-11T02:03
2023-11-11T02:03
2023-11-11T02:03
палестина
хамас
в мире
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава британского МВД Суэлла Браверман может быть уволена в ближайшие дни в связи с критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на члена британского парламента от консервативной партии. "Суэлла Браверман, вероятно, будет уволена в течение нескольких дней", - пишет издание. Ранее Браверман написала статью для газеты Times, в которой указала на "двойные стандарты" полиции, отметив, что участники одних демонстраций заслуженно сталкиваются с "жестким ответом" со стороны правоохранителей, в то время как некоторые другие акции, в том числе и пропалестинские, "по большей части игнорируются". По словам министра, это может быть связано с тем, что полицию якобы больше беспокоит критика в свой адрес, а не то, как их действия повлияют на общественность. Вместе с этим она также заявила, что некоторые организаторы маршей в поддержку Палестины якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.
https://ria.ru/20231111/universitet-1908793028.html
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палестина, хамас, в мире
Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ
Evening Standard: главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции