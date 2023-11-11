https://ria.ru/20231111/britaniya-1908799206.html

Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ

Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ - РИА Новости, 11.11.2023

Главу МВД Британии могут скоро уволить из-за критики полиции, пишут СМИ

Глава британского МВД Суэлла Браверман может быть уволена в ближайшие дни в связи с критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях, сообщает газета... РИА Новости, 11.11.2023

2023-11-11T02:03

2023-11-11T02:03

2023-11-11T02:03

палестина

хамас

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871996415_67:491:2834:2048_1920x0_80_0_0_45e117df1c48255c8fa74d9f0d932a46.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Глава британского МВД Суэлла Браверман может быть уволена в ближайшие дни в связи с критикой действий полиции на пропалестинских демонстрациях, сообщает газета Evening Standard со ссылкой на члена британского парламента от консервативной партии. "Суэлла Браверман, вероятно, будет уволена в течение нескольких дней", - пишет издание. Ранее Браверман написала статью для газеты Times, в которой указала на "двойные стандарты" полиции, отметив, что участники одних демонстраций заслуженно сталкиваются с "жестким ответом" со стороны правоохранителей, в то время как некоторые другие акции, в том числе и пропалестинские, "по большей части игнорируются". По словам министра, это может быть связано с тем, что полицию якобы больше беспокоит критика в свой адрес, а не то, как их действия повлияют на общественность. Вместе с этим она также заявила, что некоторые организаторы маршей в поддержку Палестины якобы имеют связи с движением ХАМАС и террористическими группировками.

https://ria.ru/20231111/universitet-1908793028.html

палестина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

палестина, хамас, в мире