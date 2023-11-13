https://ria.ru/20231113/kabel-1909145350.html

"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика"

"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика" - РИА Новости, 13.11.2023

"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика"

"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика", идущем в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T14:42

2023-11-13T14:42

2023-11-13T15:02

технологии

ростелеком

балтийское море

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика", идущем в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, говорится в сообщении компании."Ростелеком" досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении."Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября. В ноябре финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам."Ростелеком" начал ремонтные работы 5 ноября. Как уточняли в компании, ремонт поврежденного кабеля связи должен был занять ориентировочно 10 рабочих дней. При этом связь в регионе работала штатно - данные передавали по наземным маршрутам, а также по резервным каналам связи.Кабель "Балтика" - это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции - около 395 километров.

https://ria.ru/20231023/more-1904635928.html

балтийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, ростелеком, балтийское море