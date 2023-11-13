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"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика" - РИА Новости, 13.11.2023
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14:42 13.11.2023 (обновлено: 15:02 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/kabel-1909145350.html
"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика"
"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика" - РИА Новости, 13.11.2023
"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика"
"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика", идущем в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, говорится в сообщении... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T14:42
2023-11-13T15:02
технологии
ростелеком
балтийское море
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика", идущем в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, говорится в сообщении компании."Ростелеком" досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении."Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября. В ноябре финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам."Ростелеком" начал ремонтные работы 5 ноября. Как уточняли в компании, ремонт поврежденного кабеля связи должен был занять ориентировочно 10 рабочих дней. При этом связь в регионе работала штатно - данные передавали по наземным маршрутам, а также по резервным каналам связи.Кабель "Балтика" - это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции - около 395 километров.
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технологии, ростелеком, балтийское море
Технологии, Ростелеком, Балтийское море
"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика"

"Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи в Балтийском море

© Морская спасательная службаРоссийское ремонтное судно "Спасатель Карев"
Российское ремонтное судно Спасатель Карев
© Морская спасательная служба
Российское ремонтное судно "Спасатель Карев". Архивное фото
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. "Ростелеком" завершил ремонт на подводном кабеле связи "Балтика", идущем в Калининградскую область через экономическую зону Финляндии, говорится в сообщении компании.
"Ростелеком" досрочно завершил восстановительные работы на подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) "Балтика" от Кингисеппа до Калининграда в акватории Балтийского моря в исключительной экономической зоне Финляндии. Работоспособность линии связи, соединяющей Калининградскую область с магистральной цифровой сетью Российской Федерации, восстановлена в полном объеме", - сказано в сообщении.
"Ростелеком" уведомил Финляндию о выходе из строя телекоммуникационного кабеля, проходящего через экономическую зону Финляндии, и о намерении выехать на место для проведения ремонтных работ 12 октября, однако финские власти попросили отложить ремонт из-за расследования инцидента с газопроводом Balticconnector. Место повреждения расположено в 28 километрах от участка газопровода Balticconnector, который был поврежден 8 октября. В ноябре финское минэкономики сообщило, что Россия приступила к ремонтным работам.
"Ростелеком" начал ремонтные работы 5 ноября. Как уточняли в компании, ремонт поврежденного кабеля связи должен был занять ориентировочно 10 рабочих дней. При этом связь в регионе работала штатно - данные передавали по наземным маршрутам, а также по резервным каналам связи.
Кабель "Балтика" - это кабель связи длиной около 1000 километров между Санкт-Петербургом и Калининградом. Частично он проходит через экономические зоны Финляндии и Швеции. Длина подводного кабеля в финской зоне составляет около 377 километров, а в экономической зоне Швеции - около 395 километров.
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ТехнологииРостелекомБалтийское море
 
 
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