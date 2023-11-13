https://ria.ru/20231113/ipoteka-1909028244.html

Названы регионы — лидеры по ипотечным платежам

Названы регионы — лидеры по ипотечным платежам - РИА Новости, 13.11.2023

Названы регионы — лидеры по ипотечным платежам

Рейтинг регионов России по ипотечным платежам, показывающий их влияние на семейные бюджеты, возглавили Магаданская область и Чукотка, в конце списка оказались... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T00:06

2023-11-13T00:06

2023-11-13T02:14

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МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Рейтинг регионов России по ипотечным платежам, показывающий их влияние на семейные бюджеты, возглавили Магаданская область и Чукотка, в конце списка оказались Калмыкия и Северная Осетия, свидетельствует исследование РИА Новости*.Бум ипотечного кредитованияЭксперты отмечают, что в последние годы в России наблюдаются достаточно высокие объемы строительства нового жилья, при этом его доступность зачастую остается ограниченной, в том числе из-за значительного роста цен на квартиры. В целом накопить на квартиру для одномоментного ее приобретения достаточно трудно, поэтому, как и в остальном мире, люди для покупки недвижимости используют ипотеку. Многие аналитики считают, что в последнее десятилетие случился настоящий бум ипотечного кредитования в России. С 2017 года каждый год выдается более миллиона ипотечных кредитов, а в рекордном 2021 году — почти два миллиона. По данным Банка России, по итогам первого полугодия 2023 года количество ипотечных заемщиков превысило 10 миллионов человек. В этой связи аналитики заинтересовались тем, насколько сильно платежи по ипотечным кредитам сказываются на бюджетах семей, и насколько велика разница между регионами по данному показателю.Для исследования этого вопроса эксперты РИА Новости подготовили второй ежегодный рейтинг регионов по ипотечным платежам. В качестве основного показателя, по которому ранжировались регионы, выступает соотношение среднего фактического ежемесячного платежа по ипотеке и средней чистой (за вычетом НДФЛ) зарплаты в регионе. Это соотношение выступает в качестве одного из показателей, характеризующих доступность ипотеки в различных регионах.В лидерах северные регионыСогласно результатам исследования РИА Новости, в последние три месяца соотношение средних платежей по ипотеке и средней зарплаты в России составило 44%. Для сравнения в исследовании 2022 года в среднем на ипотечный платеж приходилось 50% от средней зарплаты. Таким образом, за год ситуация заметно улучшилась. Однако для семьи с одним работающим даже такой платеж по ипотеке может быть достаточно обременительным в финансовом плане. В случае же, если работают и муж, и жена, то нагрузка на бюджет снижается фактически вдвое, то есть выплачивать такой кредит становится посильной задачей. Первая десятка рейтинга по минимальному соотношению платежа по ипотеке и средней зарплаты преимущественно сформирована северными регионами, в которых на ипотечный платеж приходится не более 36% от размера средней зарплаты региона. Первую строчку в рейтинге заняла Магаданская область, где средняя зарплата почти в четыре раза превышает средний ежемесячный платеж.На второй строчке разместился Чукотский автономный округ с результатом 26,2%. Замыкает первую тройку Ямало-Ненецкий автономный округ с результатом 26,6% отношения платежа по ипотеке к средней зарплате. На четвертом и пятом местах расположились Ненецкий автономный округ – 28,4% и Республика Саха (Якутия) – 30,4%. Также в первую десятку попали: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (31%), Сахалинская область (31,6%), Мурманская область (32,3%), Камчатский край (33,2%) и Республика Коми (35,9%). Таким образом, все лидеры рейтинга – это северные и удаленные регионы. Их лидерство эксперты объясняют двумя факторами. Во-первых, из-за суровых климатических условий и специфики ведения в них бизнеса зарплаты во всех этих регионах заметно превосходят средние цифры для других субъектов Российской Федерации. Во-вторых, эти же природно-климатические факторы делают данные регионы не столь привлекательными для жизни, что определяет относительно слабый спрос на жилье. Поэтому тут цены на недвижимость не столь высокие, и соответственно кредиты берутся также относительно небольшие (особенно в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом). Москва в рейтинге расположилась на 24-м месте. В столице средний ипотечный платеж составляет почти 44% от средней московской зарплаты, что соответствует среднероссийскому уровню. Санкт-Петербург продемонстрировал практически такой же результат и расположился на 19-м месте с результатом 43,6%. Таким образом, даже несмотря на дороговизну недвижимости в столицах до последнего времени зарплаты позволяли с относительным комфортом брать и обслуживать ипотечные кредиты.В аутсайдерах – Северный КавказСогласно результатам исследования, в семи регионах для обслуживания ипотечного кредита нужно отдавать более двух третей средней месячной зарплаты, что делает ипотеку здесь слабо доступной. Однако в этой части аналитики усматривают существенный прогресс. Для сравнения в исследовании 2022 года таких регионов было в два раза больше.В целом в регионах из нижней части таблицы ипотека не столь популярна, так как тут взять кредит могут только семьи с двумя работающими высокооплачиваемыми специалистами. Для среднестатистических работников этих регионов ипотека достаточно обременительна для семейных бюджетов.В конце рейтинга оказалось достаточно много республик Северного Кавказа, что во многом объясняется невысокими зарплатами, при том что численность населения этих регионов растет достаточно быстро, а соответственно увеличивается и спрос на жилье. Исключением является Чечня, занявшая 12 место в рейтинге. В последнее время данный регион характеризуется очень высокими темпами роста строительства жилой недвижимости, и на этом фоне количество ипотечных заемщиков выросло в несколько раз. При этом средний размер ипотечного кредита составляет 1,4 миллиона рублей, что является наименьшим значением в рейтинге, как следствие, это обеспечило минимальный объем ипотечного платежа в абсолютном выражении среди всех регионов России.Последнее место в рейтинге занимает Республика Калмыкия, где на ежемесячные платежи по ипотеке требуется потратить почти полностью среднюю зарплату в регионе (92,7%). Также очень высокое (от 70% до 80%) соотношение платежей по ипотеке и средней зарплаты наблюдается еще в трех регионах — Северной Осетии – Алании, Карачаево-Черкессии и Кабардино-Балкарии.Как считали рейтинг Соотношение платежей по ипотеке и средних зарплат рассчитывалось на основе аннуитетных платежей (выплачиваются ежемесячно равными долями) по фактическим кредитам за последние три месяца к средней чистой зарплате за 12 месяцев с сентября 2022 года по август 2023 года по полному кругу организаций. Для расчета аннуитетного платежа брались фактические ставки, сроки и размер кредитов в каждом регионе.Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

https://ria.ru/20231113/ipoteka-1908963498.html

https://realty.ria.ru/20231110/ipoteka-1908583226.html

https://realty.ria.ru/20231109/stavki-1908383813.html

https://realty.ria.ru/20231108/nabiullina-1908131731.html

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