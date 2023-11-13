https://ria.ru/20231113/institut-1909164316.html

Ректор института имени Пушкина поддержала возрождение Царскосельского лицея

Ректор института имени Пушкина поддержала возрождение Царскосельского лицея - РИА Новости, 13.11.2023

Ректор института имени Пушкина поддержала возрождение Царскосельского лицея

Возрождение Царскосельского лицея как места развития талантливых детей можно поддержать, считает ректор Государственного института русского языка имени А.С... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T15:36

2023-11-13T15:36

2023-11-13T15:36

культура

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владимир путин

алексей комиссаров

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. Возрождение Царскосельского лицея как места развития талантливых детей можно поддержать, считает ректор Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина Наталья Трухановская. "И вот если это возрождение (Царскосельского лицея – Прим. ред.) поможет сделать хорошую современную школу, в которой будут учиться те ребята, таланты которых будут поддерживать, – то есть фактически это будет такая замечательная площадка для того, чтобы развивать наших талантливых детей - здесь можно только поддержать", – сказала Трухановская во время пресс-конференции, посвященной XXXIII Международным Пушкинским чтениям.Руководитель Пушкинских проектов института Эльмира Афанасьева отметила значимость преподавательского состава в успехе такого возрождения. "Вот от наставников будет зависеть очень много. (Николай) Кошанский (преподаватель словесности и латинского языка в царскосельском лицее в 1811-1828 годы - ред.) в своё время запрещал писать стихи лицеистам, и они тайно писали и создавали свои журналы. Вот так рождался не лицей, а лицейский дух. Вот это, наверное, самое важное", – подчеркнула Афанасьева.По словам Трухановской, с помощью творчества Пушкина есть возможность транслировать духовные ценности и нравственные устои носителей русского языка. "Эти 33 Пушкинские чтения собирают сейчас, мы уже фиксируем, беспрецедентное количество заявок для участия из беспрецедентного количества стран. То есть участники из многих стран - причем никто не делится в данном случае на дружественные, на недружественные - изо всех государств поступают заявки. Причем заявки присоединиться к чтениям не только в качестве слушателей, но и в качестве полноценных участников", – добавила ректор.Ранее Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Алексея Комиссарова о возрождении Царскосельского лицея в Санкт-Петербурге, в учебном заведении предлагается готовить к госслужбе молодежь с юных лет.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

санкт-петербург, владимир путин, алексей комиссаров, а. с. пушкин