https://ria.ru/20231113/fsb-1909049612.html

Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины

Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 13.11.2023

Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины

Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T07:50

2023-11-13T07:50

2023-11-13T07:50

красноярский край

россия

дивногорск

служба безопасности украины

фсб

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк ФСБ. "УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", - говорится в сообщении. По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России. На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов. Возбуждено дело по статье "государственная измена", фигурант арестован, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20230629/fsb-1881204014.html

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дивногорск

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красноярский край, россия, дивногорск, служба безопасности украины, фсб, происшествия