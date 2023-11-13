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Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 13.11.2023
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07:50 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/fsb-1909049612.html
Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины
Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 13.11.2023
Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины
Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T07:50
2023-11-13T07:50
красноярский край
россия
дивногорск
служба безопасности украины
фсб
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк ФСБ. "УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", - говорится в сообщении. По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России. На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов. Возбуждено дело по статье "государственная измена", фигурант арестован, отметили в ведомстве.
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красноярский край, россия, дивногорск, служба безопасности украины, фсб, происшествия
Красноярский край, Россия, Дивногорск, Служба безопасности Украины, ФСБ, Происшествия
Жителя Красноярского края заподозрили в шпионаже в пользу Украины

ФСБ в Красноярском крае сообщила о жителе, передававшем данные СБУ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Бойцы спецназа ФСБ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 13 ноя - РИА Новости. Житель Дивногорска Красноярского края передавал СБУ данные о расположении воинских частей и объектов энергетической инфраструктуры, сообщает региональный главк ФСБ.
«
"УФСБ России по Красноярскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Дивногорска Красноярского края, совершившего государственную измену в форме шпионажа", - говорится в сообщении.
По информации оперативников, он сам вступил в переписку через интернет-мессенджер с сотрудниками СБУ, за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположения на территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России.
На видео, предоставленном ФСБ, мужчина рассказывает, что сделал фотографии красноярской ГЭС и расположенной рядом части. Также он сообщил, что ему предложили продолжить сотрудничество и переслать больше материалов.
Возбуждено дело по статье "государственная измена", фигурант арестован, отметили в ведомстве.
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Красноярский крайРоссияДивногорскСлужба безопасности УкраиныФСБПроисшествия
 
 
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