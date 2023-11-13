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Петербург на форуме "Россия" проведет неделю, посвященную блокаде - РИА Новости, 13.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
20:21 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/forum-1909236692.html
Петербург на форуме "Россия" проведет неделю, посвященную блокаде
Петербург на форуме "Россия" проведет неделю, посвященную блокаде - РИА Новости, 13.11.2023
Петербург на форуме "Россия" проведет неделю, посвященную блокаде
Санкт-Петербург на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в январе 2024 года проведет специальную неделю, посвященную блокаде Ленинграда, сообщил... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:21
2023-11-13T20:21
санкт-петербург
ладожское озеро
ленинград
александр беглов
общество
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в январе 2024 года проведет специальную неделю, посвященную блокаде Ленинграда, сообщил губернатор города Александр Беглов. "Для нас очень важно, что Музей обороны и блокады Ленинграда стал одним из победителей народного конкурса достижений нашего города для представления его на ВДНХ. В январе на главной выставке страны мы проведем специальную неделю, посвященную блокаде. Еще раз напомним всему миру, что нацисты и их союзники планировали стереть Ленинград с лица земли. Вместе со всеми шедеврами российской и мировой культуры, богатейшим наследием", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург". Беглов отметил, что в городе в настоящее время активно ведется подготовка к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. "Сейчас наша подготовка к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады набирает максимальные обороты. И тема блокады, тема великого подвига Ленинграда, звучит и будет звучать с каждым днем все громче. До 1 декабря продолжается открытый городской конкурс творческих работ для молодежи "Мы помним". Победители будут определены в пяти номинациях, включая рисунок и фотографию. Готовим научные конференции, патриотические акции, издательские проекты", - рассказал он. Губернатор также отметил, что в январе 2024 года Петербург примет финал Всероссийского конкурса ветеранских и любительских хоровых коллективов. Также запланирована историко-документальная выставка "Ленинградская Победа" и экспозиция на основе личных документов блокадников. Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция. Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
https://ria.ru/20231109/podmoskove-1908433412.html
https://radiosputnik.ru/20231108/forum-1908153504.html
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санкт-петербург, ладожское озеро, ленинград, александр беглов, общество, выставка-форум "россия"
Санкт-Петербург, Ладожское озеро, Ленинград, Александр Беглов, Общество, Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия"
Петербург на форуме "Россия" проведет неделю, посвященную блокаде

Петербург на форуме "Россия" проведет неделю, посвященную блокаде Ленинграда

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Международной выставке-форуме "Россия"
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Международной выставке-форуме Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на Международной выставке-форуме "Россия"
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Санкт-Петербург на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ в январе 2024 года проведет специальную неделю, посвященную блокаде Ленинграда, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Для нас очень важно, что Музей обороны и блокады Ленинграда стал одним из победителей народного конкурса достижений нашего города для представления его на ВДНХ. В январе на главной выставке страны мы проведем специальную неделю, посвященную блокаде. Еще раз напомним всему миру, что нацисты и их союзники планировали стереть Ленинград с лица земли. Вместе со всеми шедеврами российской и мировой культуры, богатейшим наследием", - сказал он в эфире "Радио России – Санкт-Петербург".
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9 ноября, 15:43
Беглов отметил, что в городе в настоящее время активно ведется подготовка к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
"Сейчас наша подготовка к 80-й годовщине полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады набирает максимальные обороты. И тема блокады, тема великого подвига Ленинграда, звучит и будет звучать с каждым днем все громче. До 1 декабря продолжается открытый городской конкурс творческих работ для молодежи "Мы помним". Победители будут определены в пяти номинациях, включая рисунок и фотографию. Готовим научные конференции, патриотические акции, издательские проекты", - рассказал он.
Губернатор также отметил, что в январе 2024 года Петербург примет финал Всероссийского конкурса ветеранских и любительских хоровых коллективов. Также запланирована историко-документальная выставка "Ленинградская Победа" и экспозиция на основе личных документов блокадников.
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8 ноября, 14:47
Международная выставка-форум "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Санкт-Петербург 27 января 2024 года отметит 80-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны.
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7 ноября, 21:50
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
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Тверская область принимает участие в международной выставке-форуме "Россия"
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Выставка-форум "Россия"Санкт-ПетербургЛадожское озероЛенинградАлександр БегловОбществоВыставка-форум "Россия"
 
 
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