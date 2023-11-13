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Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму - РИА Новости, 13.11.2023
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05:49 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/forma-1909042542.html
Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму
Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму - РИА Новости, 13.11.2023
Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму
ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T05:49
2023-11-13T05:49
россия
максим протасов
роскачество
общество
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов. "В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года", - заявил Протасов в интервью "Российской газете". Он отметил, что в ГОСТе будет прописываться только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. По его словам, Роскачеству нужно, чтобы одежда для школьников была гигроскопична, воздухопроницаема и износоустойчива, а цвет, фасон и размер будут выбирать школы. Протасов подчеркнул, что исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть школьной формы была похожа на "космический скафандр", она совсем не дышала и не пропускала влагу.
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россия, максим протасов, роскачество, общество
Россия, Максим Протасов, Роскачество, Общество
Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму

Роскачество: ГОСТ на школьную форму вступит в силу с середины 2025 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченики во время урока
Ученики во время урока - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов.
«
"В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года", - заявил Протасов в интервью "Российской газете".
Он отметил, что в ГОСТе будет прописываться только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. По его словам, Роскачеству нужно, чтобы одежда для школьников была гигроскопична, воздухопроницаема и износоустойчива, а цвет, фасон и размер будут выбирать школы.
Протасов подчеркнул, что исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть школьной формы была похожа на "космический скафандр", она совсем не дышала и не пропускала влагу.
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РоссияМаксим ПротасовРоскачествоОбщество
 
 
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