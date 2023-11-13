https://ria.ru/20231113/forma-1909042542.html

Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму

Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму - РИА Новости, 13.11.2023

Глава Роскачества назвал сроки появления в России ГОСТ на школьную форму

ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T05:49

2023-11-13T05:49

2023-11-13T05:49

россия

максим протасов

роскачество

общество

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МОСКВА, 13 ноя - РИА Новости. ГОСТ на школьную форму в России утвердят в 2024 году, а вступит в силу он с середины 2025 года, заявил глава Роскачества Максим Протасов. "В следующем году стандарт будет утвержден. В силу он вступит с середины 2025 года", - заявил Протасов в интервью "Российской газете". Он отметил, что в ГОСТе будет прописываться только требования к показателям безопасности и потребительских свойств формы. По его словам, Роскачеству нужно, чтобы одежда для школьников была гигроскопична, воздухопроницаема и износоустойчива, а цвет, фасон и размер будут выбирать школы. Протасов подчеркнул, что исследование, которое проводили пять лет назад, показало, что большая часть школьной формы была похожа на "космический скафандр", она совсем не дышала и не пропускала влагу.

https://ria.ru/20230726/forma-1886287821.html

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россия, максим протасов, роскачество, общество