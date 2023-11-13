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В Благовещенске ребенок попал в больницу после падения с эскалатора в ТРЦ - РИА Новости, 13.11.2023
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16:00 13.11.2023
https://ria.ru/20231113/eskalator-1909170745.html
В Благовещенске ребенок попал в больницу после падения с эскалатора в ТРЦ
В Благовещенске ребенок попал в больницу после падения с эскалатора в ТРЦ - РИА Новости, 13.11.2023
В Благовещенске ребенок попал в больницу после падения с эскалатора в ТРЦ
Шестилетний мальчик упал с перил эскалатора на втором этаже ТРЦ в Благовещенске, ребёнок с серьёзными травмами в больнице, СУСК и прокуратура города проводят... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T16:00
2023-11-13T16:00
происшествия
благовещенск
амурская область
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – РИА Новости. Шестилетний мальчик упал с перил эскалатора на втором этаже ТРЦ в Благовещенске, ребёнок с серьёзными травмами в больнице, СУСК и прокуратура города проводят проверку, сообщили пресс-службы ведомств. &quot;По предварительной информации, в дневное время 13 ноября ребенок, 2017 года рождения, в сопровождении мамы находился на втором этаже торгового центра, облокотившись на перила двигающегося эскалатора, упал вниз. В результате происшествия мальчик с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение&quot;, - говорится в сообщении прокуратуры.Как уточнили агентству РИА Новости в прокуратуре, у ребёнка рваная рана подбородка, перелом предплечья со смещением, травм головы – нет. Прокуратура Благовещенска проводит проверку, в том числе как обеспечивалась безопасность подъёмника должностными лицами, а также как родители исполняли свои обязанности. В свою очередь, сотрудники следственного отдела города тоже дадут правовую оценку соблюдению работниками торгового центра требований безопасности. "По факту падения ребёнка следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20231022/sk-1904543471.html
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происшествия, благовещенск, амурская область
Происшествия, Благовещенск, Амурская область
В Благовещенске ребенок попал в больницу после падения с эскалатора в ТРЦ

Мальчик получил травмы при падении с перил эскалатора в ТРЦ в Благовещенске

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 13 ноя – РИА Новости. Шестилетний мальчик упал с перил эскалатора на втором этаже ТРЦ в Благовещенске, ребёнок с серьёзными травмами в больнице, СУСК и прокуратура города проводят проверку, сообщили пресс-службы ведомств.
«

"По предварительной информации, в дневное время 13 ноября ребенок, 2017 года рождения, в сопровождении мамы находился на втором этаже торгового центра, облокотившись на перила двигающегося эскалатора, упал вниз. В результате происшествия мальчик с полученными травмами госпитализирован в медицинское учреждение", - говорится в сообщении прокуратуры.

Как уточнили агентству РИА Новости в прокуратуре, у ребёнка рваная рана подбородка, перелом предплечья со смещением, травм головы – нет.
Прокуратура Благовещенска проводит проверку, в том числе как обеспечивалась безопасность подъёмника должностными лицами, а также как родители исполняли свои обязанности.
В свою очередь, сотрудники следственного отдела города тоже дадут правовую оценку соблюдению работниками торгового центра требований безопасности.
"По факту падения ребёнка следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении ведомства.
Представители СК на месте происшествия в торгово-развлекательном центре, где шестилетний мальчик упал с эскалатора в городе Обнинске Калужской области. 22 октября 2023 - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
В Калужской области возбудили дело после падения ребенка с эскалатора в ТЦ
22 октября, 20:06
 
ПроисшествияБлаговещенскАмурская область
 
 
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