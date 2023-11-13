Совет ЕС заявил о готовности отменить санкции против Венесуэлы
Совет ЕС заявил о готовности смягчить или отменить санкции против Венесуэлы
© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 ноя - РИА Новости. Совет Евросоюза в понедельник продлил санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как было ранее, заявив при этом о готовности рассмотреть вопрос смягчения или отмены ограничительных мер против этой латиноамериканской страны при определенных условиях.
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"В связи с ситуацией в Венесуэле Совет ЕС сегодня в качестве исключения решил продлить ограничительные меры против Венесуэлы на шесть месяцев, а не на год, то есть до 14 мая 2024 года", - говорится в заявлении Совета.
Свое решение сократить срок продления санкций Совет ЕС объяснил тем, что одобряет соглашение правительства Венесуэлы и представителей оппозиции, которые были достигнуты 17 октября по итогам переговоров в Барбадосе.
"Совет ЕС готов предпринять шаги к тому, чтобы смягчить или отменить ограничительные меры в зависимости от развития ситуации и выполнения этого политического соглашения, а также прогресса в вопросе безусловного освобождения всех, кто был незаконно заключен под стражу, соблюдения свободы слова, в том числе для представителей СМИ, обеспечения независимости избирательного процесса и судебных институтов для проведение заслуживающих доверия, всеобъемлющих, прозрачных и демократических выборов, а также уважения прав человека и политических прав", - говорится в документе.
Изначально ограничительные меры ЕС против Венесуэлы были введены в ноябре 2017 года. Они включают эмбарго на поставки оружия, а также запрет на поездки и замораживание активов в отношении ряда венесуэльских должностных лиц. В сентябре Суд ЕС в Люксембурге отклонил иск, поданный от имени Венесуэлы с требованием снять европейские санкции.