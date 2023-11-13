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В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы - РИА Новости, 13.11.2023
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20:24 13.11.2023 (обновлено: 20:37 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/delo-1909237381.html
В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы
В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы - РИА Новости, 13.11.2023
В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы
Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:24
2023-11-13T20:37
происшествия
ленинградская область
ломоносовский район
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщило региональное следственное управление. "Следствием установлено, что 11 ноября… подозреваемые женщина и ее племянник, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи в общественном месте на территории детской площадки, расположенной в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, нанесли поочередно неоднократные удары 15-летней школьнице", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК по Ленобласти, против женщины 1982 года рождения и юноши 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство группой лиц". Юноша задержан в процессуальном порядке, его допрашивают. Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево. Поводом для проверки послужило видео, на котором молодой человек в черной куртке бьет ногами и руками школьницу, она падает на землю, в руках у нападающего бутылка. Как рассказывал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, молодому человеку якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи.
https://ria.ru/20231110/delo-1908693348.html
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ленинградская область
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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район
Происшествия, Ленинградская область, Ломоносовский район
В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы

В Ленобласти завели дело о хулиганстве завели после избиения 15-летней школьницы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщило региональное следственное управление.
"Следствием установлено, что 11 ноября… подозреваемые женщина и ее племянник, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи в общественном месте на территории детской площадки, расположенной в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, нанесли поочередно неоднократные удары 15-летней школьнице", - говорится в сообщении.
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Как уточняет СУСК по Ленобласти, против женщины 1982 года рождения и юноши 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство группой лиц". Юноша задержан в процессуальном порядке, его допрашивают.
Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево. Поводом для проверки послужило видео, на котором молодой человек в черной куртке бьет ногами и руками школьницу, она падает на землю, в руках у нападающего бутылка.
Как рассказывал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, молодому человеку якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи.
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