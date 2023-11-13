https://ria.ru/20231113/delo-1909237381.html

В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы

В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы - РИА Новости, 13.11.2023

В Ленинградской области завели дело о хулиганстве после избиения школьницы

Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T20:24

2023-11-13T20:24

2023-11-13T20:37

происшествия

ленинградская область

ломоносовский район

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела о хулиганстве после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево Ломоносовского района, сообщило региональное следственное управление. "Следствием установлено, что 11 ноября… подозреваемые женщина и ее племянник, находящийся в состоянии наркотического опьянения, будучи в общественном месте на территории детской площадки, расположенной в деревне Яльгелево Ломоносовского района Ленинградской области, нанесли поочередно неоднократные удары 15-летней школьнице", - говорится в сообщении. Как уточняет СУСК по Ленобласти, против женщины 1982 года рождения и юноши 2004 года рождения возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство группой лиц". Юноша задержан в процессуальном порядке, его допрашивают. Ранее прокуратура Ленобласти сообщала, что проверяет информацию об избиении 15-летней школьницы во дворе дома в поселке Яльгелево. Поводом для проверки послужило видео, на котором молодой человек в черной куртке бьет ногами и руками школьницу, она падает на землю, в руках у нападающего бутылка. Как рассказывал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, молодому человеку якобы не понравились высказывания школьницы в его адрес и адрес его семьи.

https://ria.ru/20231110/delo-1908693348.html

https://ria.ru/20231111/delo-1908890607.html

ленинградская область

ломоносовский район

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происшествия, ленинградская область, ломоносовский район