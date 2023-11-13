https://ria.ru/20231113/bronemashiny-1909078176.html

МИД Азербайджана осудил отправку французских бронемашин в Армению

МИД Азербайджана осудил отправку французских бронемашин в Армению - РИА Новости, 13.11.2023

МИД Азербайджана осудил отправку французских бронемашин в Армению

МИД Азербайджана осудил отправку бронемашин Bastion из Франции для Армении. РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T10:50

2023-11-13T10:50

2023-11-13T11:02

никол пашинян

франция

в мире

армения

азербайджан

ильхам алиев

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БАКУ, 13 ноя – РИА Новости. МИД Азербайджана осудил отправку бронемашин Bastion из Франции для Армении. Ереван начал получать военную помощь от Парижа. Первая партия бронеавтомобилей для армянской армии уже доставляется в республику через Грузию. "Решительно осуждаем отправку Францией в Армению бронемашин Bastion. Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, серьезно ставят под сомнение усилия по нормализации отношений в регионе на основе взаимного признания и уважения суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации. На фоне клеветнической кампании Франции против Азербайджана и ее деструктивной деятельности в регионе эти шаги служат политике милитаризации Армении и свидетельствуют о том, что Франция руководствуется ошибочными интересами в регионе, Армения и Франция должны положить конец политике милитаризации в регионе", - говорится в сообщении, распространенном пресс-службой МИД Азербайджана. Bastion - французский многоцелевой бронетранспортер 4Х4 производства компании Acmat, также классифицируется как бронированный полноприводный армейский автомобиль-внедорожник для перевозки восьми военнослужащих с экипировкой. Броня выдерживает попадание пули калибра 7,62 мм. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. Армения за все время существования непризнанной республики в Карабахе не признавала ее суверенитет, а армянский премьер Никол Пашинян на переговорах с Западом, а затем на пресс-конференции в Ереване в мае 2023 года заявил, что Карабах является частью Азербайджана. Баку 19 сентября 2023 года после многомесячной блокады Карабаха начал там военную операцию, одной из целей которой был роспуск органов власти непризнанной республики. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований. После состоялось несколько раундов переговоров представителей Карабаха и Баку, посвященных интеграции региона в состав Азербайджана. Президент Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а непризнанные власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. Начиная с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.

https://ria.ru/20231025/dogovor-1905123658.html

https://ria.ru/20231109/predubezhdeniya-1908528730.html

франция

армения

азербайджан

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никол пашинян, франция, в мире, армения, азербайджан, ильхам алиев