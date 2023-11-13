https://ria.ru/20231113/bolnitsa-1909028535.html

Глава ВОЗ заявил о гибели пациентов оставшейся без света больницы "Аш-Шифа"

Глава ВОЗ заявил о гибели пациентов оставшейся без света больницы "Аш-Шифа" - РИА Новости, 13.11.2023

Глава ВОЗ заявил о гибели пациентов оставшейся без света больницы "Аш-Шифа"

Число скончавшихся пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе, оставшейся без электричества и воды, значительно выросло, боевые действия вокруг больницы еще больше... РИА Новости, 13.11.2023

2023-11-13T00:09

2023-11-13T00:09

2023-11-13T00:09

израиль

россия

владимир путин

восточный иерусалим

хамас

оон

воз

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЖЕНЕВА, 12 ноя – РИА Новости. Число скончавшихся пациентов больницы "Аш-Шифа" в Газе, оставшейся без электричества и воды, значительно выросло, боевые действия вокруг больницы еще больше усугубили ситуацию, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Ранее иранское государственное агентство Tasnim со ссылкой на местные источники передавало, что больница "Аш- Шифа" в секторе Газа была полностью отключена от электроснабжения, израильские ВС ведут массированный обстрел окрестностей медучреждения. Полковник Моше Тетро, чьи слова распространил офис координатора правительственной деятельности на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны заявил, что израильская армия не окружала и не обстреливала больницу "Аш-Шифа" в секторе Газа, а ведет бои с бойцами палестинского движения ХАМАС рядом с ней. Он также отметил, что восточная сторона больницы остается открытой, все, кто хотят покинуть здание, могут это сделать. "ВОЗ удалось связаться с медицинскими работниками больницы "Аш-Шифа" в Газе. Ситуация тяжелая и опасная. Прошло три дня без электричества, без воды и с очень плохим доступом в интернет, что серьезно повлияло на нашу способность оказывать необходимую медицинскую помощь. Постоянные перестрелки и удары в этом районе усугубили и без того критическую обстановку. К сожалению, число смертельных исходов пациентов значительно возросло", - написал Гебрейесус в соцсети X. Он добавил, что мир "не может молчать", в то время как больницы, которые должны быть безопасными убежищами, "превращаются в места смерти, опустошения и отчаяния". Глава ВОЗ снова призвал к немедленному прекращению огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 28 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231107/gaza-1907895341.html

https://ria.ru/20231112/bolnitsy-1909007627.html

https://ria.ru/20231112/sotrudniki-1909019459.html

израиль

россия

восточный иерусалим

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израиль, россия, владимир путин, восточный иерусалим, хамас, оон, воз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире