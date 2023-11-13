Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа - РИА Новости, 13.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:38 13.11.2023 (обновлено: 20:40 13.11.2023)
https://ria.ru/20231113/arest-1909240122.html
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа - РИА Новости, 13.11.2023
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа
Посетитель петербургского бара, сбросивший во время ссоры своего оппонента со 2 этажа, арестован по 10 января, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:38
2023-11-13T20:40
происшествия
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Посетитель петербургского бара, сбросивший во время ссоры своего оппонента со 2 этажа, арестован по 10 января, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Эпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.105 (попытка убийства) УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд избрал стражу Эпову по 10 января. По версии следствия, мужчина 11 ноября находился в баре ТРК "Родео Драйв" в состоянии алкогольного опьянения и повздорил с другим мужчиной, ранее ему незнакомым. Ссора переросла в драку в холле торгового центра. Эпов стал нападать на оппонента, наносить ему удары руками и ногами, а "после чего столкнул П. в проем между эскалаторами, он упал с высоты второго этажа". Уточняется, что мужчина остался жив, ему своевременно оказали медицинскую помощь.
https://ria.ru/20231113/arest-1909222546.html
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа

В Петербурге арестовали посетителя бара, сбросившего мужчину со второго этажа

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Посетитель петербургского бара, сбросивший во время ссоры своего оппонента со 2 этажа, арестован по 10 января, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Эпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.105 (попытка убийства) УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд избрал стражу Эпову по 10 января.
По версии следствия, мужчина 11 ноября находился в баре ТРК "Родео Драйв" в состоянии алкогольного опьянения и повздорил с другим мужчиной, ранее ему незнакомым. Ссора переросла в драку в холле торгового центра. Эпов стал нападать на оппонента, наносить ему удары руками и ногами, а "после чего столкнул П. в проем между эскалаторами, он упал с высоты второго этажа".
Уточняется, что мужчина остался жив, ему своевременно оказали медицинскую помощь.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Петербурге арестовали главу фирмы за хищение на закупках медоборудования
Вчера, 19:04
 
ПроисшествияСанкт-Петербург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала