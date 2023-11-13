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В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа - РИА Новости, 13.11.2023
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа
Посетитель петербургского бара, сбросивший во время ссоры своего оппонента со 2 этажа, арестован по 10 января, сообщает объединенная пресс-служба судов города. РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T20:38
2023-11-13T20:38
2023-11-13T20:40
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Посетитель петербургского бара, сбросивший во время ссоры своего оппонента со 2 этажа, арестован по 10 января, сообщает объединенная пресс-служба судов города."Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Эпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.105 (попытка убийства) УК РФ", - говорится в сообщении. Уточняется, что суд избрал стражу Эпову по 10 января. По версии следствия, мужчина 11 ноября находился в баре ТРК "Родео Драйв" в состоянии алкогольного опьянения и повздорил с другим мужчиной, ранее ему незнакомым. Ссора переросла в драку в холле торгового центра. Эпов стал нападать на оппонента, наносить ему удары руками и ногами, а "после чего столкнул П. в проем между эскалаторами, он упал с высоты второго этажа". Уточняется, что мужчина остался жив, ему своевременно оказали медицинскую помощь.
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге арестовали мужчину, сбросившего человека со второго этажа
В Петербурге арестовали посетителя бара, сбросившего мужчину со второго этажа
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости.
Посетитель петербургского бара, сбросивший во время ссоры своего оппонента со 2 этажа, арестован по 10 января, сообщает объединенная пресс-служба
судов города.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дмитрия Эпова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 - ч.1 ст.105 (попытка убийства) УК РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что суд избрал стражу Эпову по 10 января.
По версии следствия, мужчина 11 ноября находился в баре ТРК "Родео Драйв" в состоянии алкогольного опьянения и повздорил с другим мужчиной, ранее ему незнакомым. Ссора переросла в драку в холле торгового центра. Эпов стал нападать на оппонента, наносить ему удары руками и ногами, а "после чего столкнул П. в проем между эскалаторами, он упал с высоты второго этажа".
Уточняется, что мужчина остался жив, ему своевременно оказали медицинскую помощь.
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