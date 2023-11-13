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В Петербурге арестовали главу фирмы за хищение на закупках медоборудования
В Петербурге арестовали главу фирмы за хищение на закупках медоборудования - РИА Новости, 13.11.2023
В Петербурге арестовали главу фирмы за хищение на закупках медоборудования
Суд в Петербурге арестовал гендиректора фирмы Руслана Дронова, обвиняемого в хищении более 15 миллионов рублей у московского Национального медицинского... РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-13T19:04
2023-11-13T19:04
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости. Суд в Петербурге арестовал гендиректора фирмы Руслана Дронова, обвиняемого в хищении более 15 миллионов рублей у московского Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. "Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Дронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ", - говорится в сообщении. Поясняется, что Дронов обвиняется в хищении денежных средств из бюджета РФ при реализации проекта "Здравоохранение". По версии следствия, он в 2022 году, действуя от имени ООО "НордВестСтрой", заключил с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца" два государственных контракта на поставку медицинского оборудования. В рамках них были поставлены условия по перечислению авансов за дорогостоящее высокотехнологичное медицинское оборудование в размере более 11 и 18 миллионов рублей. "Дронов добился перечисления авансовых платежей по контрактам в общей сумме более 15 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - считает следствие. В пресс-службе судов отмечают, что 10 ноября Дронову предъявлено обвинение, вину он признал в полном объеме. Срок заключения под стражу - по 8 января 2024 года.
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происшествия, санкт-петербург, россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Россия
В Петербурге арестовали главу фирмы за хищение на закупках медоборудования
В Петербурге арестовали директора за хищение 15 миллионов на закупках медтехники
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 ноя - РИА Новости.
Суд в Петербурге арестовал гендиректора фирмы Руслана Дронова, обвиняемого в хищении более 15 миллионов рублей у московского Национального медицинского исследовательского центра глазных болезней имени Гельмгольца, сообщает объединенная пресс-служба
судов Санкт-Петербурга.
"Калининский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Руслана Дронова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 (Мошенничество) УК РФ", - говорится в сообщении.
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Поясняется, что Дронов обвиняется в хищении денежных средств из бюджета РФ
при реализации проекта "Здравоохранение".
По версии следствия, он в 2022 году, действуя от имени ООО "НордВестСтрой", заключил с ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр глазных болезней имени Гельмгольца" два государственных контракта на поставку медицинского оборудования. В рамках них были поставлены условия по перечислению авансов за дорогостоящее высокотехнологичное медицинское оборудование в размере более 11 и 18 миллионов рублей. "Дронов добился перечисления авансовых платежей по контрактам в общей сумме более 15 миллионов рублей, которыми распорядился по своему усмотрению", - считает следствие.
В пресс-службе судов отмечают, что 10 ноября Дронову предъявлено обвинение, вину он признал в полном объеме. Срок заключения под стражу - по 8 января 2024 года.
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