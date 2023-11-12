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СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу - РИА Новости, 13.11.2023
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21:56 12.11.2023 (обновлено: 00:24 13.11.2023)
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1909019901.html
СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу
СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу - РИА Новости, 13.11.2023
СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу
Президент Украины Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа для переговоров, пишет газета "Страна.ua". РИА Новости, 13.11.2023
2023-11-12T21:56
2023-11-13T00:24
политика
украина
сша
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа для переговоров, пишет газета "Страна.ua"."Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", — говорится в статье.Ранее украинский лидер пригласил бывшего главу Белого дома в свою страну, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".По информации издания Newsmax, Трамп отказал ему, заявив, что такая поездка была бы неуместной на данный момент. Он добавил, что США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку боеприпасов. И хотя президент США Джо Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
https://ria.ru/20231112/ukraina-1909017449.html
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политика, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Политика, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу

"Страна.ua": Зеленский пытается дозвониться Трампу с целью провести переговоры

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский хочет дозвониться до бывшего американского лидера Дональда Трампа для переговоров, пишет газета "Страна.ua".
«
"Трамп сейчас фактически контролирует (через республиканское большинство) Палату представителей Конгресса США, которая блокирует выделение средств Украине. На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", — говорится в статье.
Ранее украинский лидер пригласил бывшего главу Белого дома в свою страну, чтобы оспорить его давнее заявление о том, что тот "сможет разрешить конфликт за 24 часа".
По информации издания Newsmax, Трамп отказал ему, заявив, что такая поездка была бы неуместной на данный момент. Он добавил, что США сдают позиции на Украине: это можно заметить по освещению конфликта в СМИ — он практически пропал из заголовков.
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В последнее время западные средства массовой информации все чаще пишут о том, что Запад устал от вооруженного противостояния, а поддержка режима Зеленского ослабевает. Так, газета New York Times обращала внимание на то, что Киев испытывает нехватку боеприпасов. И хотя президент США Джо Байден обещал поддерживать как Украину, так и Израиль, последнему в конечном итоге может понадобиться вооружение, которое сейчас заканчивается у ВСУ.
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