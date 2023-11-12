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"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше - РИА Новости, 12.11.2023
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18:11 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908993996.html
"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше
"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше - РИА Новости, 12.11.2023
"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше
Пользователи Twitter из Польши резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поздравившего соседнюю республику с днем независимости и... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:11
2023-11-12T18:11
политика
польша
украина
киев
владимир зеленский
матеуш моравецкий
тарас качка
евросоюз
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Польши резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поздравившего соседнюю республику с днем независимости и заявившего, что Киев и Варшава "связаны общей целью"."У нас нет ничего общего", — написали в комментариях."Снова нужны деньги от поляков?" — сыронизировал пользователь."Вы выбрали Германию, нашего вечного врага!" — возмутились участники дискуссии."У нас нет общей истории, которую стоит упомянуть", — отметили в чате."На Волыни мы тоже были вместе? Отвали!" — напомнили Зеленскому."Нас ничего не связывает с бандеровцами и нацистами", — заявил еще один участник беседы.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.Польско-украинское партнерство осложнилось также из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
https://ria.ru/20231112/ukraina-1908987611.html
https://ria.ru/20231112/konflikt-1908975793.html
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политика, польша, украина, киев, владимир зеленский, матеуш моравецкий, тарас качка, евросоюз
Политика, Польша, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Тарас Качка, Евросоюз

"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше

© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
Визит Владимира Зеленского в Бельгию - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Польши резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поздравившего соседнюю республику с днем независимости и заявившего, что Киев и Варшава "связаны общей целью".
«
"У нас нет ничего общего", — написали в комментариях.
"Снова нужны деньги от поляков?" — сыронизировал пользователь.
"Вы выбрали Германию, нашего вечного врага!" — возмутились участники дискуссии.
"У нас нет общей истории, которую стоит упомянуть", — отметили в чате.
"На Волыни мы тоже были вместе? Отвали!" — напомнили Зеленскому.
"Нас ничего не связывает с бандеровцами и нацистами", — заявил еще один участник беседы.
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Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.
Польско-украинское партнерство осложнилось также из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
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Вчера, 15:36
 
ПолитикаПольшаУкраинаКиевВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийТарас КачкаЕвросоюз
 
 
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