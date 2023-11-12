"Отвали". Зеленский нарвался на грубость после заявления о Польше
© AP Photo / Yves HermanВизит Владимира Зеленского в Бельгию
© AP Photo / Yves Herman
Визит Владимира Зеленского в Бельгию. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи Twitter из Польши резко раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского, поздравившего соседнюю республику с днем независимости и заявившего, что Киев и Варшава "связаны общей целью".
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"У нас нет ничего общего", — написали в комментариях.
"Снова нужны деньги от поляков?" — сыронизировал пользователь.
"Вы выбрали Германию, нашего вечного врага!" — возмутились участники дискуссии.
"У нас нет общей истории, которую стоит упомянуть", — отметили в чате.
"На Волыни мы тоже были вместе? Отвали!" — напомнили Зеленскому.
"Нас ничего не связывает с бандеровцами и нацистами", — заявил еще один участник беседы.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что полного примирения Польши с Украиной не может быть без поиска всех останков жертв массовых убийств, совершенных в период с 1939 по 1945 год на территориях, где проживали поляки. Вопрос трактовки Волынской резни остается одним из самых сложных в отношениях между Варшавой и Киевом.
Польско-украинское партнерство осложнилось также из-за эмбарго на поставки украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Польши, Словакии и Венгрии объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка пригрозил Варшаве введением эмбарго на польскую агропродукцию, в ответ премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий пообещал расширить список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.