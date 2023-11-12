https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908969555.html

Уже дали понять. Стало известно, что скоро случится с Зеленским и Залужным

Уже дали понять. Стало известно, что скоро случится с Зеленским и Залужным - РИА Новости, 12.11.2023

Уже дали понять. Стало известно, что скоро случится с Зеленским и Залужным

Британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:45

2023-11-12T14:45

2023-11-12T14:53

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россия

украина

владимир зеленский

валерий залужный

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Британские спецслужбы выбрали главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в качестве замены нынешнего президента Украины Владимира Зеленского, заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works."Британская разведка понимает, что польза от маленького юмориста Зеленского закончилась, и что им нужен кто-то вроде Залужного, чтобы играть более значительную роль", — утверждает эксперт.По его словам, зарубежным спецслужбам разрешили найти замену украинскому лидеру, поскольку конфликт с Россией для них оказался провалом, а Зеленский отказывается идти на какие-либо переговоры с Москвой. Они надеются, что Залужный сможет стать подходящей заменой и в будущем пойдет на компромисс с российским руководством."Они дают Зеленскому понять, что его время истекло", — резюмировал Джонсон.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Россией и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации NBC, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Киеву.

https://ria.ru/20231112/udar-1908955967.html

https://ria.ru/20231112/proschet-1908961325.html

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в мире, киев, россия, украина, владимир зеленский, валерий залужный, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), политика