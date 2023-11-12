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Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
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12:49 12.11.2023 (обновлено: 13:02 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908956130.html
Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков
Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023
Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков
Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за нарастающей раздраженности коллективного Запада и нежелания давать боеприпасы на фоне ситуации в... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:49
2023-11-12T13:02
израиль
вооруженные силы украины
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за нарастающей раздраженности коллективного Запада и нежелания давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле, Украина готова плясать перед Западом любые танцы, только бы что-то выпросить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (Зеленский - ред.) отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму. Поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
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израиль, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий песков
Израиль, Вооруженные силы Украины, В мире, Дмитрий Песков
Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков

Песков: Зеленский отчаянно обещает наступление из-за роста раздраженности Запада

© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за нарастающей раздраженности коллективного Запада и нежелания давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле, Украина готова плясать перед Западом любые танцы, только бы что-то выпросить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Он (Зеленский - ред.) отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму. Поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
 
ИзраильВооруженные силы УкраиныВ миреДмитрий Песков
 
 
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