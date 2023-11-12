https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908956130.html

Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков

Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков - РИА Новости, 12.11.2023

Украина готова перед Западом плясать любые танцы, заявил Песков

Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за нарастающей раздраженности коллективного Запада и нежелания давать боеприпасы на фоне ситуации в... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:49

2023-11-12T12:49

2023-11-12T13:02

израиль

вооруженные силы украины

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский отчаянно обещает наступление ВСУ из-за нарастающей раздраженности коллективного Запада и нежелания давать боеприпасы на фоне ситуации в Израиле, Украина готова плясать перед Западом любые танцы, только бы что-то выпросить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Он (Зеленский - ред.) отчаянно это делает, потому что растет раздраженность в коллективном Западе, растет усталость, нежелание дальше давать деньги Украине, поставлять вооружение и припасы, особенно когда их надо обильно поставлять Израилю. Это, конечно, вносит дополнительную нервозность киевскому режиму. Поэтому они готовы, что называется, плясать любые танцы, только бы что-то выпросить", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

израиль, вооруженные силы украины, в мире, дмитрий песков