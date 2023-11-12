https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908928894.html

"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского - РИА Новости, 12.11.2023

"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

Пользователи социальной сети X грубо отреагировали на слова Елены Зеленской о помощи, которую Украине оказала Польша. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T06:39

2023-11-12T06:39

2023-11-12T14:54

в мире

польша

украина

россия

елена зеленская

оон

евросоюз

всемирная торговая организация (вто)

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X грубо отреагировали на слова Елены Зеленской о помощи, которую Украине оказала Польша.Супруга Владимира Зеленского в субботу на своей странице опубликовала пост, в котором написала, что Польша первая протянула "руку помощи" Украине, когда ее "независимость" оказалась под угрозой. По ее словам, этот поступок останется в памяти каждого украинца."А когда польская экономика была под угрозой, ваш муж плюнул полякам в лицо", — возмутилась Ewa Jeszcze Polska nie zginęła."Жаль, что он (поступок Польши. — Прим. ред.) не был в сердце вашего мужа во время выступления в ООН", — напомнил Obserwator слова Зеленского с трибуны ООН, где он заявил, что некоторые страны "лишь симулируют солидарность" с Украиной, имея в виду Польшу."И что вы делаете с протянутой рукой? Факты и реальные действия, а не записи в соцсетях", — потребовал Dast."Ваш муж сильно испортил польско-украинские отношения, оскорбив наш народ с трибуны ООН. С нашей стороны есть дела, а ваши слова, как показало время, ничего не значат", — написал Jerzy."Нет, спасибо, потому что я не верю в вашу искренность. Я чувствую, что в вашем ДНК есть фальшь, двуличие и лицемерие. Сегодня вы получаете порку от России, ваши надежды на помощь в войне все более безнравственны, из-за этого опять возникла "любовь" к нам. Я не верю", — заявил Nemrod.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.

https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html

https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html

польша

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в мире, польша, украина, россия, елена зеленская, оон, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)