Рейтинг@Mail.ru
"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 12.11.2023 (обновлено: 14:54 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/zelenskiy-1908928894.html
"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского
"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского - РИА Новости, 12.11.2023
"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского
Пользователи социальной сети X грубо отреагировали на слова Елены Зеленской о помощи, которую Украине оказала Польша. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T06:39
2023-11-12T14:54
в мире
польша
украина
россия
елена зеленская
оон
евросоюз
всемирная торговая организация (вто)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845817900_0:51:3000:1739_1920x0_80_0_0_d19becb0d64f314600ad78319fa85bff.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X грубо отреагировали на слова Елены Зеленской о помощи, которую Украине оказала Польша.Супруга Владимира Зеленского в субботу на своей странице опубликовала пост, в котором написала, что Польша первая протянула "руку помощи" Украине, когда ее "независимость" оказалась под угрозой. По ее словам, этот поступок останется в памяти каждого украинца."А когда польская экономика была под угрозой, ваш муж плюнул полякам в лицо", — возмутилась Ewa Jeszcze Polska nie zginęła."Жаль, что он (поступок Польши. — Прим. ред.) не был в сердце вашего мужа во время выступления в ООН", — напомнил Obserwator слова Зеленского с трибуны ООН, где он заявил, что некоторые страны "лишь симулируют солидарность" с Украиной, имея в виду Польшу."И что вы делаете с протянутой рукой? Факты и реальные действия, а не записи в соцсетях", — потребовал Dast.&quot;Ваш муж сильно испортил польско-украинские отношения, оскорбив наш народ с трибуны ООН. С нашей стороны есть дела, а ваши слова, как показало время, ничего не значат&quot;, — написал Jerzy."Нет, спасибо, потому что я не верю в вашу искренность. Я чувствую, что в вашем ДНК есть фальшь, двуличие и лицемерие. Сегодня вы получаете порку от России, ваши надежды на помощь в войне все более безнравственны, из-за этого опять возникла "любовь" к нам. Я не верю", — заявил Nemrod.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
https://ria.ru/20231112/kiev-1908923205.html
https://ria.ru/20231112/ugroza-1908921764.html
польша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/12/1845817900_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_d4c7fd6bcffa18aff687627ee9a2d910.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, россия, елена зеленская, оон, евросоюз, всемирная торговая организация (вто)
В мире, Польша, Украина, Россия, Елена Зеленская, ООН, Евросоюз, Всемирная торговая организация (ВТО)

"Плюнули в лицо": поляки грубо отреагировали на слова жены Зеленского

© AP Photo / Markus SchreiberЕлена Зеленская
Елена Зеленская - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Елена Зеленская. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пользователи социальной сети X грубо отреагировали на слова Елены Зеленской о помощи, которую Украине оказала Польша.
Супруга Владимира Зеленского в субботу на своей странице опубликовала пост, в котором написала, что Польша первая протянула "руку помощи" Украине, когда ее "независимость" оказалась под угрозой. По ее словам, этот поступок останется в памяти каждого украинца.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Киев атакуют": на Украине раскрыли, что сделал Залужный
Вчера, 04:15
"А когда польская экономика была под угрозой, ваш муж плюнул полякам в лицо", — возмутилась Ewa Jeszcze Polska nie zginęła.
"Жаль, что он (поступок Польши. — Прим. ред.) не был в сердце вашего мужа во время выступления в ООН", — напомнил Obserwator слова Зеленского с трибуны ООН, где он заявил, что некоторые страны "лишь симулируют солидарность" с Украиной, имея в виду Польшу.
"И что вы делаете с протянутой рукой? Факты и реальные действия, а не записи в соцсетях", — потребовал Dast.
«

"Ваш муж сильно испортил польско-украинские отношения, оскорбив наш народ с трибуны ООН. С нашей стороны есть дела, а ваши слова, как показало время, ничего не значат", — написал Jerzy.

"Нет, спасибо, потому что я не верю в вашу искренность. Я чувствую, что в вашем ДНК есть фальшь, двуличие и лицемерие. Сегодня вы получаете порку от России, ваши надежды на помощь в войне все более безнравственны, из-за этого опять возникла "любовь" к нам. Я не верю", — заявил Nemrod.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Мужчина с гербом Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Под ударом": в ЕС пришли в ужас из-за новой угрозы со стороны Украины
Вчера, 03:05
 
В миреПольшаУкраинаРоссияЕлена ЗеленскаяООНЕвросоюзВсемирная торговая организация (ВТО)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала