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В Херсоне и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2023
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09:42 12.11.2023 (обновлено: 14:47 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2023
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:42
2023-11-12T14:47
в мире
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херсонская область
дмитрий песков
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне и Харькове прогремели взрывы. &quot;В Херсоне раздаются взрывы&quot;, — написал назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу."В Харькове был слышен взрыв", — передал украинский телеканал "Общественное" в Telegram.При этом в городе не звучал сигнал об опасности.Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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в мире, херсон, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне и Харькове прогремели взрывы

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне и Харькове прогремели взрывы.
«

"В Херсоне раздаются взрывы", — написал назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram.

Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу.
"В Харькове был слышен взрыв", — передал украинский телеканал "Общественное" в Telegram.
При этом в городе не звучал сигнал об опасности.
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Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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