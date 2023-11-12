https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html

В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

В Херсоне и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2023

В Херсоне и Харькове прогремели взрывы

В Херсоне и Харькове прогремели взрывы. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T09:42

2023-11-12T09:42

2023-11-12T14:47

в мире

херсон

россия

херсонская область

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне и Харькове прогремели взрывы. "В Херсоне раздаются взрывы", — написал назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу."В Харькове был слышен взрыв", — передал украинский телеканал "Общественное" в Telegram.При этом в городе не звучал сигнал об опасности.Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20231107/krivoyrog-1907888906.html

https://ria.ru/20231111/kiev-1908816340.html

херсон

россия

херсонская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, херсон, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины