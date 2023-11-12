https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы - РИА Новости, 12.11.2023
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T09:42
2023-11-12T09:42
2023-11-12T14:47
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне и Харькове прогремели взрывы. "В Херсоне раздаются взрывы", — написал назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram.Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу."В Харькове был слышен взрыв", — передал украинский телеканал "Общественное" в Telegram.При этом в городе не звучал сигнал об опасности.Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы, стоят украинские спецслужбы.Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсон, россия, херсонская область , дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Херсон, Россия, Херсонская область , Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
В подконтрольном ВСУ Херсоне и Харькове прогремели взрывы
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Херсоне и Харькове прогремели взрывы.
«
"В Херсоне раздаются взрывы", — написал назначенный Киевом глава военной администрации Херсона Роман Мрочко в Telegram.
Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области объявили воздушную тревогу.
"В Харькове был слышен взрыв", — передал украинский телеканал "Общественное"
в Telegram.
При этом в городе не звучал сигнал об опасности.
В Кривом Роге прогремели новые взрывы
Российские Вооруженные силы наносят удары по объектам инфраструктуры Украины
с октября прошлого года. Тогда произошел подрыв на Крымском мосту, за которым, по оценке Москвы
, стоят украинские спецслужбы.
Под обстрелы попадают объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране.
Кличко заявил о взрывах в левобережной части Киева