https://ria.ru/20231112/vyveska-1909019630.html

В Москве на женщину упала рекламная вывеска

В Москве на женщину упала рекламная вывеска - РИА Новости, 12.11.2023

В Москве на женщину упала рекламная вывеска

Информационная вывеска упала на женщину в нежилом здании в Москве, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T21:54

2023-11-12T21:54

2023-11-12T21:54

происшествия

москва

прокуратура г. москвы

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информационная вывеска упала на женщину в нежилом здании в Москве, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В нежилом здании на улице Маломосковская упала информационная вывеска, находившаяся внутри помещения. В результате женщина доставлена в медицинское учреждение. Останкинская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.

москва

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, прокуратура г. москвы