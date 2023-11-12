https://ria.ru/20231112/vyveska-1909019630.html
В Москве на женщину упала рекламная вывеска
В Москве на женщину упала рекламная вывеска - РИА Новости, 12.11.2023
В Москве на женщину упала рекламная вывеска
Информационная вывеска упала на женщину в нежилом здании в Москве, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, сообщается в Telegram-канале столичной... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T21:54
2023-11-12T21:54
2023-11-12T21:54
происшествия
москва
прокуратура г. москвы
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Информационная вывеска упала на женщину в нежилом здании в Москве, пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. "В нежилом здании на улице Маломосковская упала информационная вывеска, находившаяся внутри помещения. В результате женщина доставлена в медицинское учреждение. Останкинская межрайонная контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, прокуратура г. москвы
Происшествия, Москва, Прокуратура г. Москвы
В Москве на женщину упала рекламная вывеска
В Москве на женщину упала информационная вывеска, пострадавшая госпитализирована