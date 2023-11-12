https://ria.ru/20231112/vsu-1909009868.html

"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ

"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023

"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ

В украинской армии в настоящее время служит около 1,3 миллиона человек, заявил в интервью телеканалу ТСН экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T20:17

2023-11-12T20:17

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В украинской армии в настоящее время служит около 1,3 миллиона человек, заявил в интервью телеканалу ТСН экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев."Миллион триста тысяч личного состава в силах обороны Украины. Им всем необходимы оружие и боеприпасы", — уточнил эксперт.Бывший чиновник добавил, что перспективы для ВСУ на передовой сейчас весьма туманны из-за отсутствия больших поставок оружия со стороны западных союзников Киева. При этом, по его словам, возможности военно-промышленного комплекса республики сами не могут покрыть всех нужд армии.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231112/vsu-1909008947.html

https://ria.ru/20231112/ukraina-1908987611.html

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в мире, киев, украина, сша, джон кирби, вооруженные силы украины, пентагон, nbc