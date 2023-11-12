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"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
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20:17 12.11.2023 (обновлено: 21:20 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/vsu-1909009868.html
"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ
"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ
В украинской армии в настоящее время служит около 1,3 миллиона человек, заявил в интервью телеканалу ТСН экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T20:17
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в мире
киев
украина
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В украинской армии в настоящее время служит около 1,3 миллиона человек, заявил в интервью телеканалу ТСН экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев."Миллион триста тысяч личного состава в силах обороны Украины. Им всем необходимы оружие и боеприпасы", — уточнил эксперт.Бывший чиновник добавил, что перспективы для ВСУ на передовой сейчас весьма туманны из-за отсутствия больших поставок оружия со стороны западных союзников Киева. При этом, по его словам, возможности военно-промышленного комплекса республики сами не могут покрыть всех нужд армии.Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231112/vsu-1909008947.html
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в мире, киев, украина, сша, джон кирби, вооруженные силы украины, пентагон, nbc
В мире, Киев, Украина, США, Джон Кирби, Вооруженные силы Украины, Пентагон, NBC
"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ

Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ: армия Украины насчитывает 1,3 млн человек

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В украинской армии в настоящее время служит около 1,3 миллиона человек, заявил в интервью телеканалу ТСН экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
«
"Миллион триста тысяч личного состава в силах обороны Украины. Им всем необходимы оружие и боеприпасы", — уточнил эксперт.
Бывший чиновник добавил, что перспективы для ВСУ на передовой сейчас весьма туманны из-за отсутствия больших поставок оружия со стороны западных союзников Киева. При этом, по его словам, возможности военно-промышленного комплекса республики сами не могут покрыть всех нужд армии.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.
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