"Уже не хватает". В Киеве раскрыли реальную численность ВСУ
Экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ: армия Украины насчитывает 1,3 млн человек
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В украинской армии в настоящее время служит около 1,3 миллиона человек, заявил в интервью телеканалу ТСН экс-глава пресс-службы Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.
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"Миллион триста тысяч личного состава в силах обороны Украины. Им всем необходимы оружие и боеприпасы", — уточнил эксперт.
Бывший чиновник добавил, что перспективы для ВСУ на передовой сейчас весьма туманны из-за отсутствия больших поставок оружия со стороны западных союзников Киева. При этом, по его словам, возможности военно-промышленного комплекса республики сами не могут покрыть всех нужд армии.
Ранее координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США с начала российской спецоперации израсходовали 96 процентов всех средств, выделенных на поддержку Киева. Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, в свою очередь, сообщила, что у ведомства остался всего миллиард долларов на пополнение запасов оружия ВСУ.
Западные СМИ все чаще пишут о том, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.