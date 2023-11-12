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"Ничего плохого". Генерал ВСУ неожиданно высказался о России - РИА Новости, 12.11.2023
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20:14 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/vsu-1909008947.html
"Ничего плохого". Генерал ВСУ неожиданно высказался о России
"Ничего плохого". Генерал ВСУ неожиданно высказался о России - РИА Новости, 12.11.2023
"Ничего плохого". Генерал ВСУ неожиданно высказался о России
Россияне построили мощные укрепления в зоне проведения спецоперации, которые не удалось преодолеть, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T20:14
2023-11-12T20:14
политика
россия
сергей кривонос
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россияне построили мощные укрепления в зоне проведения спецоперации, которые не удалось преодолеть, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой"."Мы видим, что дает правильное оборудование местности фортификациями на примере российских укрепрайонов на Запорожском направлении", — рассуждает эксперт.Офицер напомнил, что ВСУ почти полгода не могут преодолеть эту линию обороны, поскольку она сконструирована грамотно. Он заявил, что киевское руководство "должно учиться" у российских специалистов военному делу."В этом нет ничего плохого", — резюмировал генерал.ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева и признал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
https://ria.ru/20231112/potoki-1909000472.html
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политика, россия, сергей кривонос, владимир путин, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато, украина
Политика, Россия, Сергей Кривонос, Владимир Путин, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО, Украина
"Ничего плохого". Генерал ВСУ неожиданно высказался о России

Генерал ВСУ Кривонос позавидовал российским фортификациям в зоне СВО

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Россияне построили мощные укрепления в зоне проведения спецоперации, которые не удалось преодолеть, заявил украинский генерал Сергей Кривонос в интервью телеканалу "Прямой".
«
"Мы видим, что дает правильное оборудование местности фортификациями на примере российских укрепрайонов на Запорожском направлении", — рассуждает эксперт.
Офицер напомнил, что ВСУ почти полгода не могут преодолеть эту линию обороны, поскольку она сконструирована грамотно. Он заявил, что киевское руководство "должно учиться" у российских специалистов военному делу.
"В этом нет ничего плохого", — резюмировал генерал.
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Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева и признал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.
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ПолитикаРоссияСергей КривоносВладимир ПутинВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТОУкраина
 
 
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