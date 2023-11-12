https://ria.ru/20231112/vsu-1908997962.html

СМИ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава

СМИ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава - РИА Новости, 12.11.2023

СМИ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава

Украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T18:47

2023-11-12T18:47

2023-11-12T18:47

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вооруженные силы украины

валерий залужный

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинские солдаты жалуются на то, что у ВСУ не хватает боеприпасов, а также живой силы, из-за чего на передовые позиции приходится направлять экипажи бронетехники и операторов БПЛА, сообщает американская газета Wall Street Journal. "У них не хватает боеприпасов и личного состава, поэтому на передовые позиции иногда направляют экипажи бронетехники и операторов беспилотников", - пишет газета со ссылкой на военнослужащего 47-й механизированной бригады ВСУ. В статье также приводится оценка постоянного представителя США при НАТО Дугласа Льюта, заявившего изданию, что не существует "серебряной пули", способной в краткосрочной перспективе изменить ситуацию в конфликте на Украине, которую он охарактеризовал как "патовую". Ранее о тупике в конфликте заявил в интервью для журнала Economist главком ВСУ Валерий Залужный. Комментируя его слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что конфликт не зашел в тупик, поскольку Россия продолжает последовательное проведение СВО, все цели которой должны быть выполнены. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908975793.html

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

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украина

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Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

россия, украина, сша, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины, валерий залужный