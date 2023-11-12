https://ria.ru/20231112/vstrecha-1908925223.html

Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы

Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы - РИА Новости, 12.11.2023

Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы

Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, главы оборонных ведомств обсудили планы на следующую встречу контактной... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T05:17

2023-11-12T05:17

2023-11-12T05:17

украина

сша

ллойд остин

рустем умеров

патрик райдер

пентагон

в мире

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, главы оборонных ведомств обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, сообщил Пентагон. "Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", - сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Министры обороны также обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, "которая состоится позднее в этом месяце".

https://ria.ru/20231108/ukraina-1908271720.html

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украина, сша, ллойд остин, рустем умеров, патрик райдер, пентагон, в мире