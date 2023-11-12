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Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы - РИА Новости, 12.11.2023
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05:17 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/vstrecha-1908925223.html
Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы
Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы - РИА Новости, 12.11.2023
Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы
Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, главы оборонных ведомств обсудили планы на следующую встречу контактной... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T05:17
2023-11-12T05:17
украина
сша
ллойд остин
рустем умеров
патрик райдер
пентагон
в мире
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, главы оборонных ведомств обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, сообщил Пентагон. "Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", - сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Министры обороны также обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, "которая состоится позднее в этом месяце".
https://ria.ru/20231108/ukraina-1908271720.html
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украина, сша, ллойд остин, рустем умеров, патрик райдер, пентагон, в мире
Украина, США, Ллойд Остин, Рустем Умеров, Патрик Райдер, Пентагон, В мире
Министры обороны Украины и США обсудили планы по встрече контактной группы

Остин и Умеров обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин переговорил с украинским коллегой Рустемом Умеровым, главы оборонных ведомств обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, сообщил Пентагон.
"Остин разговаривал сегодня по телефону с министром обороны Рустемом Умеровым, чтобы обсудить последние события на поле боя", - сообщил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.
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Министры обороны также обсудили планы на следующую встречу контактной группы по Украине, "которая состоится позднее в этом месяце".
 
УкраинаСШАЛлойд ОстинРустем УмеровПатрик РайдерПентагонВ мире
 
 
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