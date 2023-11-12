https://ria.ru/20231112/vpn-1908922096.html

В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку - РИА Новости, 12.11.2023

В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку

В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T03:17

2023-11-12T03:17

2023-11-12T15:03

россия

госдума рф

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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ Минцифры на обращение фракции "Новые люди" есть в распоряжении РИА Новости."На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.Как пояснили в документе, согласно правительственному постановлению, затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой необходимо блокировать в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, "при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем, по сути, блокируем все".Он отметил, что запрет использования VPN, с одной стороны, соответствует национальному законодательству, а с другой стороны, "фактически поддерживает санкционное давление на россиян", так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов "закроют их от провайдеров".

https://ria.ru/20231030/besporyadki-1906168608.html

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россия, госдума рф