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В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку - РИА Новости, 12.11.2023
В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T03:17
2023-11-12T03:17
2023-11-12T15:03
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ Минцифры на обращение фракции "Новые люди" есть в распоряжении РИА Новости."На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.Как пояснили в документе, согласно правительственному постановлению, затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой необходимо блокировать в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.Ранее первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, "при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем, по сути, блокируем все".Он отметил, что запрет использования VPN, с одной стороны, соответствует национальному законодательству, а с другой стороны, "фактически поддерживает санкционное давление на россиян", так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов "закроют их от провайдеров".
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россия, госдума рф
В Минцифры разъяснили, какие сервисы VPN попадут под блокировку
Минцифры: блокироваться будут лишь конкретные сервисы VPN, представляющие угрозу
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В России будут блокировать конкретные сервисы VPN, определенные экспертной комиссией как угроза безопасности функционирования интернета, соответствующий ответ Минцифры на обращение фракции "Новые люди" есть в распоряжении РИА Новости.
«
"На основании решения экспертной комиссии, предусмотренной пунктом десяти правил, может осуществляться фильтрация конкретных VPN-сервисов и VPN-протоколов на мобильной сети связи для зарубежного трафика, которые определены как угроза", — говорится в ответе ведомства.
Как пояснили в документе, согласно правительственному постановлению, затруднение ограничения доступа к информации в интернете, доступ к которой необходимо блокировать в соответствии с законом, определяется как угроза безопасности функционирования Сети.
Ранее первый зампред комитета Госдумы
по информационной политике Антон Ткачев ("Новые люди") направил обращение в правительство, выразив обеспокоенность позицией, "при которой мы просто констатируем, что будут блокироваться все сервисы VPN, не исполняющие российское законодательство, а затем, по сути, блокируем все".
Он отметил, что запрет использования VPN, с одной стороны, соответствует национальному законодательству, а с другой стороны, "фактически поддерживает санкционное давление на россиян", так как VPN может понадобиться для бесперебойной работы бытовой техники, в том числе китайского производства. Создание отечественных сервисов, по мнению автора обращения, не решит проблему, потому что владельцы ресурсов "закроют их от провайдеров".
Депутат от Дагестана призвал отключить VPN после беспорядков в Махачкале