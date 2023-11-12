https://ria.ru/20231112/veteran-1908962573.html

Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии

Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - РИА Новости, 12.11.2023

Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии

Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - скончалась на 102 году жизни, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:50

2023-11-12T13:50

2023-11-12T13:53

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абхазия

россия

германия

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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - скончалась на 102 году жизни, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике. "Не стало Валентины Ефимовны Шульгиной", - сказал представитель дипмиссии. Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге.До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом. Валентина Шульгина была награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.

https://ria.ru/20210507/pobeda-1731437715.html

абхазия

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, абхазия, россия, германия