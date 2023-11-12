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Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии
Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - РИА Новости, 12.11.2023
Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии
Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - скончалась на 102 году жизни, сообщили РИА... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T13:50
2023-11-12T13:50
2023-11-12T13:53
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СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - скончалась на 102 году жизни, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике. "Не стало Валентины Ефимовны Шульгиной", - сказал представитель дипмиссии. Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге.До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом. Валентина Шульгина была награждена медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
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общество, абхазия, россия, германия
Общество, Абхазия, Россия, Германия
Умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии
На 102 году жизни умерла единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии
СУХУМ, 12 ноя - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны Валентина Шульгина - единственная участница Сталинградской битвы из Абхазии - скончалась на 102 году жизни, сообщили РИА Новости в посольстве России в республике.
"Не стало Валентины Ефимовны Шульгиной", - сказал представитель дипмиссии.
Шульгина прошла всю войну, победу встретила в Берлине, оставила надпись на Рейхстаге.
До войны Шульгина училась в Омской медицинской фельдшерско-акушерской школе, после ее окончания в 1942 году ушла на фронт, всю войну командовала санитарным взводом.
Валентина Шульгина была награждена медалью "За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", двумя орденами Красной звезды (в 1942 и 1944 годах), медалью "За оборону Сталинграда" в 1942 году, на Курско-Орловской дуге "За отвагу" в 1943-м и орденом Великой Отечественной войны II степени в 1980 году.
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