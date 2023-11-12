"Мы круче". На Западе грубо отозвались об украинцах из-за победы России
Telegraph: Запад резко раскритиковал ВСУ за потерю техники НАТО в наступлении
© AP Photo / Olivier MatthysСкульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Скульптура у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные партнеры критикуют украинское командование за потерю дорогой военной техники НАТО в неудачном наступлении на российские укрепрайоны, пишет Telegraph.
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"Во всем западном мире воспринимают прекращение контрнаступления украинцами как своего рода неудачу", — говорится в статье.
Отмечается, что ВСУ получили все, что могло потребоваться для прорыва фронта: немецкие, британские и американские танки, артиллерию и другое оружие. Украинских военных обучали западные специалисты, а подразделениям дали возможность отойти в тыл, отдохнуть и пополнить снаряжение. Несмотря на это, Киев не смог добиться никаких существенных результатов, напомнили британские журналисты.
"Если бы западным офицерам дали бронетанковую дивизию, они бы справились гораздо лучше. Имеет место одно из двух: либо танки, даже с западной тактикой и обучением экипажей, больше не являются решающим оружием; либо украинцы, несмотря на то, что прошли подготовку в армиях стран НАТО, делают что-то неправильно", — резюмируется в материале.
ВСУ пять месяцев пытались наступать на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные зарубежной техникой. Президент России Владимир Путин заявил 5 октября на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай", что с 4 июня противник потерял свыше 90 тысяч человек, 557 танков и почти 1900 бронемашин. Украинское контрнаступление фактически провалилось, подчеркнул он.
Главком ВСУ Валерий Залужный назвал ситуацию патовой для Киева. В статье для журнала The Economist он написал, что украинская армия, скорее всего, не осуществит "глубокого и красивого прорыва" на фронте. Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очредедь, отметил, что чем раньше киевские власти поймут, что шансов добиться успехов на поле боя нет, тем скорее откроются какие-то перспективы разрешения ситуации.