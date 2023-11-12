https://ria.ru/20231112/ukraina-1908946551.html

Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров

Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров - РИА Новости, 12.11.2023

Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров

Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ),... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:02

2023-11-12T11:02

2023-11-12T11:02

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николай азаров (политик)

служба безопасности украины

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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя. "Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" (е-Враг - ред.)... С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией", - написал Азаров в соцсети. Как считает Азаров, передовиками в вопросе жалоб станут, скорее всего, жители Киева, которые "не раз показали себя на этом поприще во всей красе". Как отмечает экс-премьер, столица и область уже занимали первое место среди "языковых доносов" – видимо, полагает он, в столицу съехались все так называемые патриоты, радикалы. "Незавидное будущее", - подытожил Азаров. Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре, показал, что граждане Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, николай азаров (политик), служба безопасности украины