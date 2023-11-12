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Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров - РИА Новости, 12.11.2023
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11:02 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/ukraina-1908946551.html
Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров
Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров - РИА Новости, 12.11.2023
Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров
Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ),... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T11:02
2023-11-12T11:02
в мире
украина
николай азаров (политик)
служба безопасности украины
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя. "Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" (е-Враг - ред.)... С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией", - написал Азаров в соцсети. Как считает Азаров, передовиками в вопросе жалоб станут, скорее всего, жители Киева, которые "не раз показали себя на этом поприще во всей красе". Как отмечает экс-премьер, столица и область уже занимали первое место среди "языковых доносов" – видимо, полагает он, в столицу съехались все так называемые патриоты, радикалы. "Незавидное будущее", - подытожил Азаров. Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре, показал, что граждане Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), служба безопасности украины
В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Служба безопасности Украины
Украина планомерно погружается в 1937 год, считает Азаров

Азаров: Украина планомерно погружается в 1937 год из-за доносов и проверок СБУ

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкНиколай Азаров
Николай Азаров - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Николай Азаров. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Украина планомерно погружается в 1937 год, граждан склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и проверок Службы безопасности Украины (СБУ), заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.
Ранее издание "Страна.ua" сообщало, что украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя.
"Украина планомерно погружается в 1937 год. Украинцев склоняют к жизни в постоянном страхе и недоверии из-за доносов и последующих проверок СБУ. Чего только стоит чат-бот "е-Ворог" (е-Враг - ред.)... С его помощь можно писать доносы на соседей, отмечая геолокацию, прикреплять фото и описание "преступления". Теперь к этому добавилась возможность пожаловаться на таксиста с "антиукраинской" позицией", - написал Азаров в соцсети.
Как считает Азаров, передовиками в вопросе жалоб станут, скорее всего, жители Киева, которые "не раз показали себя на этом поприще во всей красе". Как отмечает экс-премьер, столица и область уже занимали первое место среди "языковых доносов" – видимо, полагает он, в столицу съехались все так называемые патриоты, радикалы. "Незавидное будущее", - подытожил Азаров.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
Вчера, 09:42
Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре, показал, что граждане Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
Конгрессвумен сделала шокирующее заявление об Украине
Вчера, 08:56
 
В миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Служба безопасности Украины
 
 
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