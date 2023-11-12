https://ria.ru/20231112/ukraina-1908942074.html

Отношения между украинскими и западными спецслужбами ухудшаются, пишут СМИ

Отношения между украинскими и западными спецслужбами ухудшаются, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2023

Отношения между украинскими и западными спецслужбами ухудшаются, пишут СМИ

Отношения между украинскими и западными спецслужбами ухудшаются, так как США и Великобритания опасаются быть напрямую втянутыми в конфликт с Россией из-за... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T10:03

2023-11-12T10:03

2023-11-12T10:03

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сцкк

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Отношения между украинскими и западными спецслужбами ухудшаются, так как США и Великобритания опасаются быть напрямую втянутыми в конфликт с Россией из-за действий Киева, заявляет британский политолог и автор книг о России Марк Галеотти в статье для газеты Sunday Times. Он отмечает, что у Запада вызывает обеспокоенность отсутствие реформ в Службе безопасности Украины и организация Киевом терактов против военных и политиков на территории России. "Кажется, в Москве по-прежнему считают, что украинцы делают то, что им говорит Запад… Опасения заключаются в том, что Москва может счесть атаки внутри страны марионеточными и предпринять ответные меры непосредственно против Запада", - говорится в статье. Непрозрачность планов Киева также не нравится западным странам. "В западных политических кругах есть ощущение, что Киев не до конца прозрачен в своих планах, а также не желает реагировать на обеспокоенность союзников", - пишет Галеотти, добавляя, что Украина не видит причин для изменения своей стратегии. В среду в Луганске при детонации взрывного устройства в автомобиле погиб экс-глава СЦКК Луганской Народной Республики, депутат Народного Совета ЛНР Михаил Филипоненко. Как рассказал РИА Новости один из очевидцев, люди пытались оказать ему помощь, но депутат скончался на месте от полученных ран. По данным Следственного комитета России, взрыв произошел под днищем автомобиля Филипоненко, возбуждено уголовное дело по трем статьям, в том числе о теракте. Ответственность за убийство взяло на себя Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

https://ria.ru/20231111/nato-1908862159.html

https://ria.ru/20231112/finansirovanie-1908937494.html

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, украина, сцкк, михаил филипоненко