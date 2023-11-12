https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908961145.html

ЦАХАЛ сообщил, что ведет бои в лагере беженцев Аш-Шати в секторе Газа

ЦАХАЛ сообщил, что ведет бои в лагере беженцев Аш-Шати в секторе Газа - РИА Новости, 12.11.2023

ЦАХАЛ сообщил, что ведет бои в лагере беженцев Аш-Шати в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведет бои в лагере беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T13:40

2023-11-12T13:40

2023-11-12T13:40

в мире

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что ведет бои в лагере беженцев Аш-Шати на севере сектора Газа. "За прошедшие сутки военные ЦАХАЛ начали действовать в лагере Аш-Шати на севере сектора Газа. В ходе оперативной деятельности военные уничтожили многих террористов и выявили большое количество объектов террористической инфраструктуры в районе", - сообщает армия в своем Telegram-канале. Как отмечается, в ходе одного из боев военные обнаружили мирных жителей в одном из зданий в этом районе. Согласно заявлению, ЦАХАЛ приступила к их эвакуации, во время которой в военных начали стрелять "террористы". Для защиты эвакуационных путей военные открыли ответный огонь из стрелкового оружия и танков, указывает ЦАХАЛ. Армия сообщает, что в ходе другой операции военные обнаружили "террористическую ячейку", забаррикадировавшуюся в доме, а затем направили самолет и открыли огонь по бойцам, уничтожив их. Согласно заявлению, при выявлении пуска ракеты со склада здания истребитель нанес удар по источнику огня. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

https://ria.ru/20231112/tsakhal-1908932076.html

https://ria.ru/20231111/bolnitsa-1908891819.html

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сектор газа

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Влада Копылова

в мире, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа