https://ria.ru/20231112/trevoga-1908964453.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2023
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:06
2023-11-12T14:06
2023-11-12T14:06
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (12.49 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем (13.33 мск) в Днепропетровской области. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове, после чего произошел пожар на автозаправочной станции.
https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Харьковская область, Украина
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
На Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях