https://ria.ru/20231112/trevoga-1908964453.html

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2023

В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:06

2023-11-12T14:06

2023-11-12T14:06

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

харьковская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/02/1899839505_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_755652adbb3fb80115e8a44a2c24b58b.jpg

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (12.49 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем (13.33 мск) в Днепропетровской области. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове, после чего произошел пожар на автозаправочной станции.

https://ria.ru/20231112/vzryv-1908940923.html

днепропетровская область

харьковская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, днепропетровская область, харьковская область, украина