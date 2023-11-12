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В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/trevoga-1908964453.html
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 12.11.2023
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:06
2023-11-12T14:06
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
харьковская область
украина
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым (12.49 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем (13.33 мск) в Днепропетровской области. Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове, после чего произошел пожар на автозаправочной станции.
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днепропетровская область
харьковская область
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в мире, днепропетровская область, харьковская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Харьковская область, Украина
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу в Харьковской и Днепропетровской областях

© AP Photo / Leo CorreaХарьков
Харьков - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
Харьков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым (12.49 мск) сигнал тревоги прозвучал в Харьковской области, затем (13.33 мск) в Днепропетровской области.
Ранее украинские СМИ сообщали о взрыве в Харькове, после чего произошел пожар на автозаправочной станции.
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
В Херсоне и Харькове прогремели взрывы
Вчера, 09:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьХарьковская областьУкраина
 
 
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