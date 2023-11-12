https://ria.ru/20231112/tramp-1908928372.html
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда - РИА Новости, 12.11.2023
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда
Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T06:19
2023-11-12T06:19
2023-11-12T06:19
сша
в мире
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_0:0:1519:854_1920x0_80_0_0_dde698dfae3df259e5801af874e45eb5.jpg
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. "Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению", - ходатайствуют адвокаты экс-президента. Федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда. The New York Times и CNN также обращают внимание на это. За удовлетворение заявления предстоит "тяжелая борьба", отмечает NYT.
https://ria.ru/20231106/tramp-1907757674.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/04/1863025478_0:0:1351:1013_1920x0_80_0_0_8fe2c04f8a5e2a504f9a3f500fc01630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда
Адвокаты Трампа попросили судью разрешить трансляции из зала суда в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления.
В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.
"Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению", - ходатайствуют адвокаты экс-президента.
Федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда. The New York Times и CNN также обращают внимание на это. За удовлетворение заявления предстоит "тяжелая борьба", отмечает NYT.
Судья попросил Трампа конкретнее отвечать на вопросы