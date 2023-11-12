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Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда - РИА Новости, 12.11.2023
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06:19 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/tramp-1908928372.html
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда - РИА Новости, 12.11.2023
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда
Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T06:19
2023-11-12T06:19
сша
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. "Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению", - ходатайствуют адвокаты экс-президента. Федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда. The New York Times и CNN также обращают внимание на это. За удовлетворение заявления предстоит "тяжелая борьба", отмечает NYT.
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сша, в мире, дональд трамп
США, В мире, Дональд Трамп
Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда

Адвокаты Трампа попросили судью разрешить трансляции из зала суда в Вашингтоне

© AP Photo / Corey SipkinБывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Corey Sipkin
Бывший президент США Дональд Трамп покидает свой офис в Нью-Йорке. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления.
В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов.
"Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению", - ходатайствуют адвокаты экс-президента.
Федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда. The New York Times и CNN также обращают внимание на это. За удовлетворение заявления предстоит "тяжелая борьба", отмечает NYT.
Бывший президент США Дональд Трамп в Верховном суде Нью-Йорка. 6 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 06.11.2023
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