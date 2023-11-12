https://ria.ru/20231112/tramp-1908928372.html

Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда

Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда - РИА Новости, 12.11.2023

Адвокаты Трампа попросили разрешить трансляции из зала суда

Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T06:19

2023-11-12T06:19

2023-11-12T06:19

сша

в мире

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 12 ноя - РИА Новости. Адвокаты экс-президента США Дональда Трампа просят вашингтонскую судью Таню Чуткан разрешить прямые трансляции из зала суда, следует из заявления. В окружном суде американской столицы рассматривается федеральное дело о вменяемых Трампу попытках изменить в свою пользу итоги президентских выборов 2020 года со штурмом Капитолия в качестве одного из эпизодов. "Трамп... требует, чтобы эти слушания полностью транслировались по телевидению", - ходатайствуют адвокаты экс-президента. Федеральные суды в США, как правило, запрещают вести фото- и видеосъемку из зала суда. The New York Times и CNN также обращают внимание на это. За удовлетворение заявления предстоит "тяжелая борьба", отмечает NYT.

https://ria.ru/20231106/tramp-1907757674.html

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сша, в мире, дональд трамп