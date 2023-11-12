https://ria.ru/20231112/tanker-1908970071.html

Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось

Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось - РИА Новости, 12.11.2023

Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось

Танкер "Виктория", севший на мель в пятницу у южного побережья Сахалина, снять в воскресенье не удалось, аварийно-спасательные работы отложены до понедельника,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:48

2023-11-12T14:48

2023-11-12T14:48

происшествия

сахалин

невельский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908561372_0:1:800:451_1920x0_80_0_0_738f6513c58113743d053e81d73116d7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Танкер "Виктория", севший на мель в пятницу у южного побережья Сахалина, снять в воскресенье не удалось, аварийно-спасательные работы отложены до понедельника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Спасательный буксир "Отто Шмидт", как сообщалось ранее, подошел к севшему на мель нефтеналивному танкеру "Виктория" вечером в пятницу. Источник РИА Новости сообщал, что погодные условия не позволяют снять судно с мели: аварийно-спасательные работы отложили. "Сегодня спасательный буксир "Отто Шмидт" пытался снять аварийное судно с мели. Работали практически весь день, но снять танкер не получилось: буксирную линию до конца подать не удалось. Завтра аварийно-спасательные работы продолжатся", - сказал источник агентства. Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе Сахалина. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо.

https://ria.ru/20231111/pereprava-1908818435.html

сахалин

невельский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, сахалин, невельский район