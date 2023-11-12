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Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось - РИА Новости, 12.11.2023
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14:48 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/tanker-1908970071.html
Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось
Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось - РИА Новости, 12.11.2023
Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось
Танкер "Виктория", севший на мель в пятницу у южного побережья Сахалина, снять в воскресенье не удалось, аварийно-спасательные работы отложены до понедельника,... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:48
2023-11-12T14:48
происшествия
сахалин
невельский район
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Танкер "Виктория", севший на мель в пятницу у южного побережья Сахалина, снять в воскресенье не удалось, аварийно-спасательные работы отложены до понедельника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Спасательный буксир "Отто Шмидт", как сообщалось ранее, подошел к севшему на мель нефтеналивному танкеру "Виктория" вечером в пятницу. Источник РИА Новости сообщал, что погодные условия не позволяют снять судно с мели: аварийно-спасательные работы отложили. "Сегодня спасательный буксир "Отто Шмидт" пытался снять аварийное судно с мели. Работали практически весь день, но снять танкер не получилось: буксирную линию до конца подать не удалось. Завтра аварийно-спасательные работы продолжатся", - сказал источник агентства. Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе Сахалина. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор. На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо.
https://ria.ru/20231111/pereprava-1908818435.html
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Влада Копылова
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происшествия, сахалин, невельский район
Происшествия, Сахалин, Невельский район
Источник: танкер, севший на мель у Сахалина, снять не удалось

Танкер "Виктория", севший на мель у южного побережья Сахалина, снять не удалось

© Фото : МЧС Сахалинской области/TelegramТанкер "Виктория", севший на мель, у берегов Сахалина
Танкер Виктория, севший на мель, у берегов Сахалина - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© Фото : МЧС Сахалинской области/Telegram
Танкер "Виктория", севший на мель, у берегов Сахалина
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Танкер "Виктория", севший на мель в пятницу у южного побережья Сахалина, снять в воскресенье не удалось, аварийно-спасательные работы отложены до понедельника, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Спасательный буксир "Отто Шмидт", как сообщалось ранее, подошел к севшему на мель нефтеналивному танкеру "Виктория" вечером в пятницу. Источник РИА Новости сообщал, что погодные условия не позволяют снять судно с мели: аварийно-спасательные работы отложили.
"Сегодня спасательный буксир "Отто Шмидт" пытался снять аварийное судно с мели. Работали практически весь день, но снять танкер не получилось: буксирную линию до конца подать не удалось. Завтра аварийно-спасательные работы продолжатся", - сказал источник агентства.
Танкер "Виктория", приписанный к порту Владивостока, в пятницу сел на мель в 400 метрах от берега в районе мыса Лопатина в Невельском районе Сахалина. На борту аварийного судна находится экипаж из десяти граждан РФ, никто в медицинской помощи не нуждается, запас воды и продуктов питания имеется. По информации капитана, судно село на мель кормовой частью, носовая часть над водой, судно заякорено, но при этом полностью обесточено. На "Виктории" неисправен главный двигатель, повреждена группа рулевого управления, команда запустила аварийный дизель-генератор.
На борту 760 тонн нефтепродуктов, из которых 60 тонн составляет собственное топливо.
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