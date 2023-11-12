https://ria.ru/20231112/taksi-1908914064.html

СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей

СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей - РИА Новости, 12.11.2023

СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей

Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T00:07

2023-11-12T00:07

2023-11-12T00:07

украина

россия

в мире

сергей лавров

верховная рада украины

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, сообщает издание "Страна.ua". "Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя", - говорится в Telegram-канале издания. По данным издания, возможность подать жалобу была добавлена в меню оценки поездки. "Если выбрать (для оценки поездки - ред.) 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию", - говорится в сообщении. В октябре издание сообщало, что две киевлянки устроили скандал в такси компании Bolt из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Компания Bolt сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, у которого в машине произошел скандал. Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре, показал, что граждане Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.

https://ria.ru/20231004/ukraine-1900563079.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, в мире, сергей лавров, верховная рада украины