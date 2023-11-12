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СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей - РИА Новости, 12.11.2023
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00:07 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/taksi-1908914064.html
СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей
СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей - РИА Новости, 12.11.2023
СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей
Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, сообщает издание "Страна.ua". РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T00:07
2023-11-12T00:07
украина
россия
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, сообщает издание "Страна.ua". "Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя", - говорится в Telegram-канале издания. По данным издания, возможность подать жалобу была добавлена в меню оценки поездки. "Если выбрать (для оценки поездки - ред.) 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию", - говорится в сообщении. В октябре издание сообщало, что две киевлянки устроили скандал в такси компании Bolt из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Компания Bolt сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, у которого в машине произошел скандал. Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре, показал, что граждане Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране. После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
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украина, россия, в мире, сергей лавров, верховная рада украины
Украина, Россия, В мире, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
СМИ: украинский сервис такси разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей

"Страна.ua": сервис такси Uklon разрешил жалобы на "антиукраинских" водителей

© AP Photo / Andrew KravchenkoУлица Крещатик в Киеве
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Улица Крещатик в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Украинский онлайн-сервис такси Uklon ввел функцию, позволяющую пользователям жаловаться на "антиукраинскую позицию" водителя, сообщает издание "Страна.ua".
«
"Сервис такси Uklon ввел новую функцию - жалоба на антиукраинскую позицию водителя", - говорится в Telegram-канале издания.
По данным издания, возможность подать жалобу была добавлена в меню оценки поездки.
"Если выбрать (для оценки поездки - ред.) 1 или 2 звезды, то среди претензий к водителю можно указать антиукраинскую позицию", - говорится в сообщении.
В октябре издание сообщало, что две киевлянки устроили скандал в такси компании Bolt из-за отказа водителя перейти на украинский язык. Компания Bolt сообщила, что навсегда заблокировала водителя такси, у которого в машине произошел скандал.
Опрос, проведенный Киевским международным институтом социологии (КМИС) в октябре, показал, что граждане Украины считают дискриминацию на почве языка самой распространенной формой ущемления прав человека в стране.
После госпереворота на Украине власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией и русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию, а международные организации игнорируют дискриминацию нацменьшинств, особенно в отношении русских людей.
Киев - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Киев представил концепт "ужесточения демократии" на Украине
4 октября, 22:58
 
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