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В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку - РИА Новости, 12.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
18:29 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/studenty-1908995931.html
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку - РИА Новости, 12.11.2023
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку
Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:29
2023-11-12T18:29
выставка-форум "россия"
белоруссия
россия
владивосток
вера щербина
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном Федеральном университете во Владивостоке. По информации властей региона, в 2024 году планируется увеличить обмен студентами, в том числе сельскохозяйственных профессий. "Мы, в свою очередь, готовы ваших студентов обучать на восточном факультете ДВФУ китайскому языку", – сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона отметил, что обучение белорусскими специалистами студентов из Приморья растениеводству, молочному животноводству, картофелеводству, а также другая аграрная специализация имеет большое значение для края. "У вас в этих отраслях многолетний опыт", - сказал губернатор. Встреча, на которой также присутствовали председатель правительства Приморья Вера Щербина и ее заместитель Николай Стецко, состоялась на полях выставки-форума "Россия" в Москве в субботу, 11 ноября, информируют власти.
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белоруссия, россия, владивосток, вера щербина, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет
Выставка-форум "Россия", Белоруссия, Россия, Владивосток, Вера Щербина, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку

Кожемяко предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в ДВФУ

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗдание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Здание Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном Федеральном университете во Владивостоке.
По информации властей региона, в 2024 году планируется увеличить обмен студентами, в том числе сельскохозяйственных профессий.
«
"Мы, в свою очередь, готовы ваших студентов обучать на восточном факультете ДВФУ китайскому языку", – сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона отметил, что обучение белорусскими специалистами студентов из Приморья растениеводству, молочному животноводству, картофелеводству, а также другая аграрная специализация имеет большое значение для края. "У вас в этих отраслях многолетний опыт", - сказал губернатор.
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Встреча, на которой также присутствовали председатель правительства Приморья Вера Щербина и ее заместитель Николай Стецко, состоялась на полях выставки-форума "Россия" в Москве в субботу, 11 ноября, информируют власти.
 
Выставка-форум "Россия"БелоруссияРоссияВладивостокВера ЩербинаОлег КожемякоДальневосточный федеральный университет
 
 
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