https://ria.ru/20231112/studenty-1908995931.html

В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку

В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку - РИА Новости, 12.11.2023

В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку

Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T18:29

2023-11-12T18:29

2023-11-12T18:29

выставка-форум "россия"

белоруссия

россия

владивосток

вера щербина

олег кожемяко

дальневосточный федеральный университет

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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном Федеральном университете во Владивостоке. По информации властей региона, в 2024 году планируется увеличить обмен студентами, в том числе сельскохозяйственных профессий. "Мы, в свою очередь, готовы ваших студентов обучать на восточном факультете ДВФУ китайскому языку", – сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона отметил, что обучение белорусскими специалистами студентов из Приморья растениеводству, молочному животноводству, картофелеводству, а также другая аграрная специализация имеет большое значение для края. "У вас в этих отраслях многолетний опыт", - сказал губернатор. Встреча, на которой также присутствовали председатель правительства Приморья Вера Щербина и ее заместитель Николай Стецко, состоялась на полях выставки-форума "Россия" в Москве в субботу, 11 ноября, информируют власти.

https://ria.ru/20231101/konkurs-1906583847.html

белоруссия

россия

владивосток

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Наталья Макарова

белоруссия, россия, владивосток, вера щербина, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет