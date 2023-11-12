https://ria.ru/20231112/studenty-1908995931.html
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку - РИА Новости, 12.11.2023
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку
Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T18:29
2023-11-12T18:29
2023-11-12T18:29
выставка-форум "россия"
белоруссия
россия
владивосток
вера щербина
олег кожемяко
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном Федеральном университете во Владивостоке. По информации властей региона, в 2024 году планируется увеличить обмен студентами, в том числе сельскохозяйственных профессий. "Мы, в свою очередь, готовы ваших студентов обучать на восточном факультете ДВФУ китайскому языку", – сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении. Глава региона отметил, что обучение белорусскими специалистами студентов из Приморья растениеводству, молочному животноводству, картофелеводству, а также другая аграрная специализация имеет большое значение для края. "У вас в этих отраслях многолетний опыт", - сказал губернатор. Встреча, на которой также присутствовали председатель правительства Приморья Вера Щербина и ее заместитель Николай Стецко, состоялась на полях выставки-форума "Россия" в Москве в субботу, 11 ноября, информируют власти.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, владивосток, вера щербина, олег кожемяко, дальневосточный федеральный университет
Выставка-форум "Россия", Белоруссия, Россия, Владивосток, Вера Щербина, Олег Кожемяко, Дальневосточный федеральный университет
В ДВФУ готовы обучать белорусских студентов китайскому языку
Кожемяко предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в ДВФУ
ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя - РИА Новости. Губернатор Приморья Олег Кожемяко на встрече с послом Белоруссии в РФ Дмитрием Крутым предложил обучать белорусских студентов китайскому языку в Дальневосточном Федеральном университете во Владивостоке.
По информации властей региона, в 2024 году планируется увеличить обмен студентами, в том числе сельскохозяйственных профессий.
«
"Мы, в свою очередь, готовы ваших студентов обучать на восточном факультете ДВФУ
китайскому языку", – сказал Кожемяко, слова которого приводятся в сообщении.
Глава региона отметил, что обучение белорусскими специалистами студентов из Приморья растениеводству, молочному животноводству, картофелеводству, а также другая аграрная специализация имеет большое значение для края. "У вас в этих отраслях многолетний опыт", - сказал губернатор.
Юноша из России впервые победил во Всемирном конкурсе китайского языка
Встреча, на которой также присутствовали председатель правительства Приморья Вера Щербина
и ее заместитель Николай Стецко, состоялась на полях выставки-форума "Россия" в Москве
в субботу, 11 ноября, информируют власти.