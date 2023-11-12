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Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.11.2023
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12:38 12.11.2023
https://ria.ru/20231112/strelba-1908955263.html
Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ
Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.11.2023
Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ
По меньшей мере два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы во французском городе Марсель, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T12:38
2023-11-12T12:38
в мире
марсель
франция
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы во французском городе Марсель, сообщает телеканал BFMTV. Как сообщается, инцидент произошел в субботу поздно вечером на парковке ресторана быстрого питания McDonald's. "В Марселе произошла стрельба… незадолго до 23.00 в субботу 11 ноября (1.00 воскресенья мск – ред.) на парковке McDonald's", - передает телеканал. Приехавшая на место преступления полиция обнаружила 24 гильзы от автомата Калашникова.
https://ria.ru/20231029/ssha-1905978251.html
марсель
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в мире, марсель, франция
В мире, Марсель, Франция
Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ

BFMTV: при стрельбе во французском Марселе погибли два человека, трое пострадали

© РИА Новости / Жюльен Маттиа | Перейти в медиабанкСотрудники правоохранительных органов Франции
Сотрудники правоохранительных органов Франции - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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Сотрудники правоохранительных органов Франции. Архивное фото
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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы во французском городе Марсель, сообщает телеканал BFMTV.
Как сообщается, инцидент произошел в субботу поздно вечером на парковке ресторана быстрого питания McDonald's.
"В Марселе произошла стрельба… незадолго до 23.00 в субботу 11 ноября (1.00 воскресенья мск – ред.) на парковке McDonald's", - передает телеканал.
Приехавшая на место преступления полиция обнаружила 24 гильзы от автомата Калашникова.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 29.10.2023
При стрельбе на вечеринке в США погиб один человек, восемь пострадали
29 октября, 15:14
 
В миреМарсельФранция
 
 
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