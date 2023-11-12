https://ria.ru/20231112/strelba-1908955263.html

Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ

Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ - РИА Новости, 12.11.2023

Во время стрельбы в Марселе погибли два человека, сообщают СМИ

По меньшей мере два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы во французском городе Марсель, сообщает телеканал BFMTV. РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T12:38

2023-11-12T12:38

2023-11-12T12:38

в мире

марсель

франция

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ПАРИЖ, 12 ноя - РИА Новости. По меньшей мере два человека погибли, еще трое пострадали в результате стрельбы во французском городе Марсель, сообщает телеканал BFMTV. Как сообщается, инцидент произошел в субботу поздно вечером на парковке ресторана быстрого питания McDonald's. "В Марселе произошла стрельба… незадолго до 23.00 в субботу 11 ноября (1.00 воскресенья мск – ред.) на парковке McDonald's", - передает телеканал. Приехавшая на место преступления полиция обнаружила 24 гильзы от автомата Калашникова.

https://ria.ru/20231029/ssha-1905978251.html

марсель

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, марсель, франция