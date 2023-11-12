https://ria.ru/20231112/statya-1908965474.html

Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках"

Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.11.2023

Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках"

Материал газеты Washington Post о причастности украинского полковника Романа Червинского к подрыву газопроводов "Северный поток" - "привет" главкому ВСУ Валерию РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:18

2023-11-12T14:18

2023-11-12T14:18

алексей мартынов (политолог)

россия

валерий залужный

владимир зеленский

украина

авария на "северных потоках"

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Материал газеты Washington Post о причастности украинского полковника Романа Червинского к подрыву газопроводов "Северный поток" - "привет" главкому ВСУ Валерию Залужному от офиса Владимира Зеленского, там и могли заказать эту статью, заявил РИА Новости в воскресенье международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. "Это такой "привет" Залужному, а судя по тому, кто может такие "приветы" передавать, я так подозреваю, что это какие-то ребята из офиса Зеленского и заказали статью в Washington Post", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, уровень планирования и исполнения теракта указывает на то, что подрыв был организован "не одной спецслужбой". "Уровень планирования указывает на одно из ведущих мировых спецслужб, а по уровню исполнения - на кооперацию нескольких, включая местных норвежцев. История про доблестного украинского полковника, который подорвал газопровод… Ну хорошо, им так легче воспринимать реальность. На дураков списать всегда легче. Может изначально и планировалось на них списать вместе со сворачиванием украинской химеры. Вполне по-американски", - добавил он. Отвечая на вопрос агентства, повлияет ли материал Washington Post на ход расследования теракта, Мартынов отметил, что это "две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся". "Первая - история про комиксного доблестного украинского полковника, который делает что хочет и где, разрушая глобальную инфраструктуру, а вторая - про реальное расследование", - указал эксперт. Самое неприятное, по его мнению, это то, что расследование "никогда не будет закончено и доведено до публичного итога". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.

https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html

https://ria.ru/20231112/mask-1908937164.html

https://ria.ru/20231110/vzryv-1908777179.html

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украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

алексей мартынов (политолог), россия, валерий залужный, владимир зеленский, украина, авария на "северных потоках"