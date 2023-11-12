https://ria.ru/20231112/statya-1908965474.html
Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках"
Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках" - РИА Новости, 12.11.2023
Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках"
Материал газеты Washington Post о причастности украинского полковника Романа Червинского к подрыву газопроводов "Северный поток" - "привет" главкому ВСУ Валерию РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:18
2023-11-12T14:18
2023-11-12T14:18
алексей мартынов (политолог)
россия
валерий залужный
владимир зеленский
украина
авария на "северных потоках"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Материал газеты Washington Post о причастности украинского полковника Романа Червинского к подрыву газопроводов "Северный поток" - "привет" главкому ВСУ Валерию Залужному от офиса Владимира Зеленского, там и могли заказать эту статью, заявил РИА Новости в воскресенье международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции. "Это такой "привет" Залужному, а судя по тому, кто может такие "приветы" передавать, я так подозреваю, что это какие-то ребята из офиса Зеленского и заказали статью в Washington Post", - сказал Мартынов. По мнению эксперта, уровень планирования и исполнения теракта указывает на то, что подрыв был организован "не одной спецслужбой". "Уровень планирования указывает на одно из ведущих мировых спецслужб, а по уровню исполнения - на кооперацию нескольких, включая местных норвежцев. История про доблестного украинского полковника, который подорвал газопровод… Ну хорошо, им так легче воспринимать реальность. На дураков списать всегда легче. Может изначально и планировалось на них списать вместе со сворачиванием украинской химеры. Вполне по-американски", - добавил он. Отвечая на вопрос агентства, повлияет ли материал Washington Post на ход расследования теракта, Мартынов отметил, что это "две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся". "Первая - история про комиксного доблестного украинского полковника, который делает что хочет и где, разрушая глобальную инфраструктуру, а вторая - про реальное расследование", - указал эксперт. Самое неприятное, по его мнению, это то, что расследование "никогда не будет закончено и доведено до публичного итога". Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
https://ria.ru/20231112/ssha-1908953249.html
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https://ria.ru/20231110/vzryv-1908777179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей мартынов (политолог), россия, валерий залужный, владимир зеленский, украина, авария на "северных потоках"
Алексей Мартынов (политолог), Россия, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Украина, Авария на "Северных потоках"
Эксперт предположил, кто стоит за статьей WP о ЧП на "Северных потоках"
Эксперт: статью WP об аварии на "Северных потоках" мог заказать офис Зеленского
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Материал газеты Washington Post о причастности украинского полковника Романа Червинского к подрыву газопроводов "Северный поток" - "привет" главкому ВСУ Валерию Залужному от офиса Владимира Зеленского, там и могли заказать эту статью, заявил РИА Новости в воскресенье международный эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
В субботу Washington Post назвала 48-летнего украинского полковника Червинского "координатором" атаки на газопроводы "Северные потоки". Издание отмечало со ссылкой на источники, что полковник действовал не один и не занимался планированием операции.
"Это такой "привет" Залужному, а судя по тому, кто может такие "приветы" передавать, я так подозреваю, что это какие-то ребята из офиса Зеленского и заказали статью в Washington Post", - сказал Мартынов.
По мнению эксперта, уровень планирования и исполнения теракта указывает на то, что подрыв был организован "не одной спецслужбой".
В Совфеде назвали США главными организаторами ЧП на "Северных потоках"
"Уровень планирования указывает на одно из ведущих мировых спецслужб, а по уровню исполнения - на кооперацию нескольких, включая местных норвежцев. История про доблестного украинского полковника, который подорвал газопровод… Ну хорошо, им так легче воспринимать реальность. На дураков списать всегда легче. Может изначально и планировалось на них списать вместе со сворачиванием украинской химеры. Вполне по-американски", - добавил он.
Отвечая на вопрос агентства, повлияет ли материал Washington Post на ход расследования теракта, Мартынов отметил, что это "две параллельные прямые, которые никогда не пересекутся".
"Первая - история про комиксного доблестного украинского полковника, который делает что хочет и где, разрушая глобальную инфраструктуру, а вторая - про реальное расследование", - указал эксперт.
Самое неприятное, по его мнению, это то, что расследование "никогда не будет закончено и доведено до публичного итога".
Маск одним словом отреагировал на новость об Украине и "Северных потоках"
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу
- "Северном потоке" и "Северном по
токе — 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия
, Дания
и Швеция
не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России
инициировала дело об акте международного терроризма.
В годовщину взрывов на газопроводах "Северный поток" Россия в ходе брифинга Совбеза ООН
анонсировала подготовку проекта заявления председателя СБ, которое бы говорило "о необходимости проведения беспристрастного международного расследования с тем, чтобы не допустить подобного в будущем". Однако, по сообщению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
, представители западных стран оказались не готовы к работе над таким заявлением под предлогом того, что "Совбезу ООН незачем вмешиваться в проведение национальных расследований Германии, Дании и Швеции". В таких условиях России пришлось свернуть работу над проектом заявления, подчеркнув, что Москва
продолжит привлекать внимание международного сообщества к данной проблематике. При этом Захарова напомнила, что Германия, Дания и Швеция так и не представили даже предварительных результатов и отказываются от сотрудничества с понесшими ущерб государствами.
Эксперт высказался о расследовании взрывов на "Северных потоках"