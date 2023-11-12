https://ria.ru/20231112/ssha-1908950460.html

Поддержка США Израиля может нанести ущерб позициям Вашингтона, пишут СМИ

Поддержка США Израиля может нанести ущерб позициям Вашингтона, пишут СМИ - РИА Новости, 12.11.2023

Поддержка США Израиля может нанести ущерб позициям Вашингтона, пишут СМИ

Поддержка Вашингтоном Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта может нанести ущерб позициям США на Ближнем Востоке и на международной арене,... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T11:36

2023-11-12T11:36

2023-11-12T11:36

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Поддержка Вашингтоном Израиля в ходе эскалации палестино-израильского конфликта может нанести ущерб позициям США на Ближнем Востоке и на международной арене, сообщает газета Washington Post со ссылкой на лидеров арабских государств и аналитиков. По словам экспертов, опасения США по поводу ослабления своего влияния на Ближнем Востоке возникли задолго до атаки на Израиль 7 октября, однако нынешняя ситуация, вероятно, ускорит этот процесс. "Решительная поддержка президентом Байденом руководства Израиля, несмотря на рост числа жертв среди палестинского гражданского населения, может нанести долгосрочный ущерб позициям Вашингтона в регионе и за его пределами", - передает издание. Отмечается, что кажущееся согласие США с нападениями на лагеря беженцев, больницы и жилые дома может "подорвать американское влияние на годы вперед". В частности, потери среди мирного палестинского населения стали "постоянным источником трений" во время переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена с лидерами государств в ходе его турне по Ближнему Востоку и Азии. "Премьер-министры и дипломаты корили его за действия Израиля, при этом многие из них отмечали, что нападения осуществляются при помощи американского вооружения, а попытки добиться гуманитарных пауз вместо долгосрочного прекращения огня лишь способствуют продолжению насилия против лиц, не принимающих непосредственное участие в боевых действиях", - пишет газета. Американские чиновники надеются, что, если ответные меры Израиля быстро прекратятся, например, устранением высшего руководства палестинского движения ХАМАС, то долгосрочные последствия для США будут менее значительными. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, эта цифра включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11 тысяч, пострадали более 27,4 тысячи человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908807465.html

https://ria.ru/20231106/gaza-1907775964.html

https://ria.ru/20231111/gumpomosch-1908794684.html

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Дарья Буймова

в мире, израиль, сша, ближний восток, владимир путин, энтони блинкен, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году