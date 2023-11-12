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"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине - РИА Новости, 12.11.2023
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине
Западные страны активно ищут возможность перестать помогать Владимиру Зеленскому, поскольку понимают, что конфликт проигран, пишет бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:39
2023-11-12T15:39
2023-11-12T16:56
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МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные страны активно ищут возможность перестать помогать Владимиру Зеленскому, поскольку понимают, что конфликт проигран, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik."В ближайшие недели и месяцы коллективному Западу придется найти способы избавиться от Зеленского и Украины", — подчеркнул он.Риттер отметил, что Киев всегда представлял интерес для стран Запада только как инструмент ослабления России. Тем не менее добиться этого не удалось, поэтому Зеленский и Украина им больше не нужны, добавил он."Россия не ослабла в результате конфликта. Наоборот, она стала сильнее на всех уровнях: экономическом, военном и политическом", — подытожил эксперт.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Москвой и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации СМИ, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Украине.
https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, nbc
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, NBC
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине
Экс-разведчик Риттер: Запад ищет способы избавиться от Зеленского и Украины