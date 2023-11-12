Рейтинг@Mail.ru
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине - РИА Новости, 12.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:39 12.11.2023 (обновлено: 16:56 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/sposob-1908976323.html
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине - РИА Новости, 12.11.2023
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине
Западные страны активно ищут возможность перестать помогать Владимиру Зеленскому, поскольку понимают, что конфликт проигран, пишет бывший разведчик ВС США Скотт РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T15:39
2023-11-12T16:56
в мире
сша
украина
россия
владимир зеленский
скотт риттер
nbc
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:96:3072:1823_1920x0_80_0_0_75a66f2d1fbd96e8a9b119ca8f42ea5a.jpg
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные страны активно ищут возможность перестать помогать Владимиру Зеленскому, поскольку понимают, что конфликт проигран, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.&quot;В ближайшие недели и месяцы коллективному Западу придется найти способы избавиться от Зеленского и Украины&quot;, — подчеркнул он.Риттер отметил, что Киев всегда представлял интерес для стран Запада только как инструмент ослабления России. Тем не менее добиться этого не удалось, поэтому Зеленский и Украина им больше не нужны, добавил он."Россия не ослабла в результате конфликта. Наоборот, она стала сильнее на всех уровнях: экономическом, военном и политическом", — подытожил эксперт.Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Москвой и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации СМИ, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Украине.
https://ria.ru/20231112/territoriya-1908940784.html
https://ria.ru/20231112/izvinenie-1908963312.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0d/1831140086_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b8810c8294f6fab9be37e69a88a8424.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, владимир зеленский, скотт риттер, nbc
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Скотт Риттер, NBC
"Ищут способы": в США заявили о готовящемся ударе Запада по Украине

Экс-разведчик Риттер: Запад ищет способы избавиться от Зеленского и Украины

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Западные страны активно ищут возможность перестать помогать Владимиру Зеленскому, поскольку понимают, что конфликт проигран, пишет бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в статье для Sputnik.
«

"В ближайшие недели и месяцы коллективному Западу придется найти способы избавиться от Зеленского и Украины", — подчеркнул он.

Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Мы уже пришли к этому". Стало известно, что Украина сделает для России
Вчера, 09:42
Риттер отметил, что Киев всегда представлял интерес для стран Запада только как инструмент ослабления России. Тем не менее добиться этого не удалось, поэтому Зеленский и Украина им больше не нужны, добавил он.
"Россия не ослабла в результате конфликта. Наоборот, она стала сильнее на всех уровнях: экономическом, военном и политическом", — подытожил эксперт.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на чиновников передал, что США и Европа обсуждают с Киевом возможность переговоров с Москвой и то, чем ему придется пожертвовать ради мира. По информации СМИ, американские и европейские чиновники обеспокоены тем, что конфликт, по их мнению, зашел в тупик. Они также не уверены в своей способности оказывать дальнейшую помощь Украине.
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
"Извинитесь перед Путиным": британцы пришли в ярость от действий Украины
Вчера, 13:56
 
В миреСШАУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийСкотт РиттерNBC
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала