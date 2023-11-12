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Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ
Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023
Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский склад горючего в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в ДНР, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:27
2023-11-12T14:27
2023-11-12T14:39
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский склад горючего в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны России в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."В районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
николаевская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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николаевская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Николаевская область, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, В мире
Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ
Минобороны: в районе Антоновки в ДНР поражен пункт управления бригады ВСУ