https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908967139.html

Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ

Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ - РИА Новости, 12.11.2023

Российские войска уничтожили склад горючего и поразили пункт управления ВСУ

Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский склад горючего в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в ДНР, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:27

2023-11-12T14:27

2023-11-12T14:39

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николаевская область

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вооруженные силы украины

в мире

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский склад горючего в Николаевской области и поразили пункт управления ВСУ в ДНР, сообщило в воскресенье Минобороны России в телеграм-канале ведомства."В районе населенного пункта Константиновка Николаевской области уничтожен склад горючего 81-го центра материального обеспечения ВСУ", - говорится в сводке российского военного ведомства."В районе населенного пункта Антоновка Донецкой Народной Республики поражен пункт управления 72-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", - добавили в МО РФ.Отмечается, что в целом оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили живую силу и военную технику ВСУ в 132 районах.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

россия

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

николаевская область, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, в мире