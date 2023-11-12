Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 250 человек
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 250 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.
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"Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта СТАРИЦА Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики.
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"Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в ведомстве.