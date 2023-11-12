https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908965752.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 12.11.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 250 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 12.11.2023

2023-11-12T14:18

2023-11-12T14:18

2023-11-12T14:43

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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 250 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта СТАРИЦА Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики."Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, сша