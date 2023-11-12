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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 12.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
14:18 12.11.2023 (обновлено: 14:43 12.11.2023)
https://ria.ru/20231112/spetsoperatsiya-1908965752.html
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 12.11.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 250 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале... РИА Новости, 12.11.2023
2023-11-12T14:18
2023-11-12T14:43
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
луганская народная республика
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 250 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области."Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта СТАРИЦА Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики."Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20231103/kontrnastup-1907046857.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, луганская народная республика, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, харьковская область, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире, Харьковская область, США
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях 250 человек

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Войска Украины (ВСУ) потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 250 человек, сообщило в воскресенье Минобороны РФ в телеграм-канале ведомства.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск в ходе активных действий с использованием ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области.
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«
"Потери противника составили до 40 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 производства США, две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и гаубица Д-30. В районе населенного пункта СТАРИЦА Харьковской области поражен склад боеприпасов 113-й бригады территориальной обороны", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 24-й механизированной бригады ВСУ и 15-го полка нацгвардии в районе населенного пункта Белогоровка Луганской народной республики.
«
"Потери противника составили до 210 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля", - уточнили в ведомстве.
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